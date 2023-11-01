اكتشافات جديدة تكشف أسرار الفئران عالية الطيران في بونا دي أتاكاما

في منطقة بونا دي أتاكاما النائية، وهي منطقة غير مضيافة تتميز بظروفها القاسية ونقص الموارد، حيرت ظاهرة غير متوقعة العلماء لعقود من الزمن. على الرغم من درجات الحرارة شديدة البرودة، والرياح القاسية، وندرة المياه، تم اكتشاف فئران متسلقة للجبال تعيش على ارتفاعات تزيد عن 6,000 متر على البراكين الشاهقة في الهضبة الصحراوية العالية.

في السابق، افترض علماء الآثار أن هذه الفئران، المعروفة باسم فئران بونتا دي فاكاس ذات الأذنين الورقية، قد تم إحضارها إلى قمم الجبال كقرابين من قبل شعب الإنكا القديم الذي شرع في رحلات الحج إلى هذه المواقع المقدسة. ومع ذلك، فإن الأبحاث الجديدة تتحدى هذا الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة.

أجرى عالم الأحياء التطوري جاي ستورز وفريقه من جامعة نبراسكا لينكولن بحثًا مكثفًا عبر 21 قمة بركانية في المنطقة، وعثروا على اكتشافات رائعة. لقد اكتشفوا 13 مومياء فأر على قمم يزيد ارتفاعها عن 6,000 متر، مما يقدم دليلاً لا يمكن إنكاره على أن هذه المخلوقات غير العادية تتحدى الصعاب وتثبت وجودها في مثل هذه البيئات القاسية.

ومن اللافت للنظر أن ستورز وزميله تمكنا من التقاط فأر حي ذو أذنين ورقية فوق بركان يبلغ ارتفاعه 6,700 متر، محطمين بذلك الأرقام القياسية السابقة لحياة الثدييات على مثل هذه الارتفاعات العالية. صدم هذا الاكتشاف المجتمع العلمي.

ويعتقد الباحثون أن الفئران وصلت إلى قمم الجبال بمحض إرادتها، كما يتضح من تحليلها الجيني. ومن خلال دراسة الفئران المحنطة، قرر العلماء أن الحمض النووي الخاص بها يشبه الحمض النووي الخاص بمجموعات أخرى من الفئران ذات الأذن الورقية الموجودة في الارتفاعات المنخفضة. تشير هذه النتيجة إلى أن الفئران المأخوذة من قمم الجبال هي جزء من عدد أكبر من السكان، وليست مجموعة سكانية فرعية متميزة.

إن الألغاز المحيطة ببقاء هذه الفئران التي تحلق على ارتفاعات عالية وتكيفها قد أسرت الباحثين. وهم يركزون الآن على فهم الآليات التي تمكن هذه المخلوقات المرنة من الازدهار في مثل هذه الظروف القاسية. ومن خلال جمع الفئران ذات الأذن الورقية من ارتفاعات مختلفة وتأقلمها مع ارتفاعات مختلفة، يأمل العلماء في الكشف عن التكيفات الجينية المسؤولة عن مرونتها الاستثنائية.

مع استمرار التحقيق، هناك شيء واحد واضح - بونا دي أتاكاما يحمل أسرارًا في انتظار أن يتم كشفها، أسرار تتحدى الحكمة التقليدية حول حدود الحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كيف تستطيع الفئران البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية في بونا دي أتاكاما؟

ج: لا يزال العلماء يحاولون تحديد الآليات الدقيقة التي تسمح للفئران بالبقاء على قيد الحياة، لكن التحليل الجيني يشير إلى أنها جزء من نفس مجموعة الفئران الموجودة في الارتفاعات المنخفضة.

س: هل يمكن أن تكون الحضارات القديمة هي التي جلبت الفئران إلى قمم الجبال؟

ج: بينما كان يُعتقد في البداية أن هذا هو الحال، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الفئران وصلت إلى قمم الجبال بمفردها.

س: ما الذي يأمل الباحثون اكتشافه من خلال دراستهم لهذه الفئران؟

ج: يدرس العلماء التكيفات الجينية للفئران لفهم كيفية ازدهارها في مثل هذه الظروف القاسية.

س: ما سبب أهمية اكتشاف هذه الفئران؟

ج: إن بقاء الثدييات ذوات الدم الحار على مثل هذه الارتفاعات العالية وفي ظروف قاسية يتحدى فهمنا لحدود الحياة على الأرض.