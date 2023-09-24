تم الكشف عن قدرة معرفية غير عادية في قنديل البحر بلا عقل

حقق الباحثون اكتشافًا رائعًا فيما يتعلق بالقدرات المعرفية لقناديل البحر الكاريبي المربعة، وكشفوا أن هذه المخلوقات عديمة الدماغ تمتلك قدرة غير متوقعة على التعلم من الإشارات البصرية. يتضمن هذا النوع من التعلم، المعروف باسم التعلم الترابطي، التعرف على المحفزات البصرية وربطها بنتائج محددة، مما يمكّن قنديل البحر من التكيف وتجنب العقبات في بيئته.

وفي تجربة أجراها علماء الأحياء البحرية في جامعة كوبنهاغن، تم وضع قنديل البحر الصندوقي في حوض ذي جدران زجاجية مزينة بخطوط متفاوتة اللون، تحاكي التعقيد البصري لجذور أشجار المانغروف. والمثير للدهشة أنه في غضون ثلاث إلى ست محاولات، تعلم قنديل البحر بسرعة التنقل عبر الأقسام التي تكون فيها القضبان أقل وضوحًا. ومع ذلك، إذا أصبحت الخطوط أكثر وضوحًا أو تمت إزالتها تمامًا، فإن قنديل البحر سيواجه صعوبة في العثور على طريقه.

يتحدى هذا البحث الاعتقاد بأن التعلم والقدرات المعرفية المعقدة مخصصة حصريًا للمخلوقات ذات الأدمغة الأكبر. على الرغم من امتلاكه لجزء فقط من الخلايا العصبية الموجودة في الحيوانات الأخرى، فإن قنديل البحر الصندوقي يُظهر معدلًا مشابهًا للتعلم. يشير هذا إلى أن القدرة على التعلم من خلال الارتباط قد تكون خاصية أساسية للجهاز العصبي، ويعود تاريخها إلى ملايين السنين إلى سلف مشترك مشترك بين قناديل البحر والحيوانات الأكثر تقدمًا.

وتمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي. إن فهم كيفية تحقيق هذه المخلوقات عديمة العقل لقدرات التعلم هذه قد يكون له آثار مهمة على مجالات مثل علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، فإنه يدفع إلى إعادة تقييم فهمنا للذكاء والإدراك وكيف تطورا على مدى ملايين السنين.

وفي الختام، يؤكد هذا البحث الرائد على الألغاز التي لم يتم كشفها في العالم الطبيعي. إن الكشف عن مثل هذه القدرات التعليمية المتطورة في كائنات تبدو بسيطة يشجع على منظور أوسع حول الذكاء ويذكرنا بأنه قد يكون أكثر انتشارًا في مملكة الحيوان مما كان متصورًا سابقًا.

مصادر:

- جامعة كوبنهاغن

– مجلة الأحياء التجريبية