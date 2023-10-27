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مادة عضلية روبوتية صغيرة جديدة مصنوعة من هيدروجيل خشبي

Byروبرت أندرو

أكتوبر 27، 2023
مادة عضلية روبوتية صغيرة جديدة مصنوعة من هيدروجيل خشبي

طور باحثون في السويد وألمانيا مادة عضلية روبوتية صغيرة وفريدة من نوعها باستخدام هيدروجيل مطور خصيصًا ومشتق من الخشب. تتمتع هذه المادة المبتكرة بالقدرة على تغيير الشكل والتوسع والتقلص تحت سيطرة نبضات إلكترونية أقل من 1 فولت.

تُظهِر مادة الهيدروجيل، المصنوعة من ألياف السليلوز النانوية (CNFs) التي تم الحصول عليها من الخشب، نتائج واعدة ليس فقط في مجال الروبوتات ولكن أيضًا في مجالات مثل الطب وإنتاج الكيمياء الحيوية. تم نشر نتائج هذا البحث في مجلة Advanced Materials من قبل علماء في المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH.

على عكس العضلات الروبوتية التقليدية التي تعتمد على الهواء أو السائل المضغوط، تنتفخ مادة الهيدروجيل هذه عند تعرضها لحركة الماء المدفوعة بنبضات كهروكيميائية. وتشمل المكونات الرئيسية للمادة الماء، وأنابيب الكربون النانوية للتوصيل، وألياف السليلوز النانوية المستخرجة من لب الخشب. وبمجرد دمجها مع ألياف الكربون النانوية، تأخذ المادة مظهر الشرائط البلاستيكية.

يمكن أن تعزى قوة المادة إلى محاذاة الألياف النانوية في اتجاه واحد، على غرار حبيبات الخشب. يولد هذا الانتفاخ أحادي المحور ضغطًا عاليًا، مما يسمح لقطعة صغيرة بقياس 15 × 15 سم فقط برفع سيارة رائعة يبلغ وزنها 2 طن.

يمكن التحكم في تمدد المادة إلكترونيًا عن طريق دمج أنابيب الكربون النانوية الموصلة في الهلام المائي، مما يؤدي إلى ما يسميه الباحثون مشغلات هيدروجيل الأسموزي الكهروكيميائية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تختلف مادة العضلات الروبوتية المصغرة عن العضلات الروبوتية التقليدية؟
ج: على عكس العضلات الروبوتية التقليدية التي تعتمد على الهواء أو السائل المضغوط، تنتفخ مادة الهيدروجيل عند تعرضها لحركة الماء المدفوعة بنبضات كهروكيميائية.

س: كيف يتم تصنيع مادة العضلات الروبوتية المصغرة؟
ج: يتم تصنيع المادة من خلال الجمع بين ألياف السليلوز النانوية المشتقة من لب الخشب وأنابيب الكربون النانوية للتوصيل، والماء.

س: ما هي التطبيقات التي تحتوي عليها مادة العضلات الروبوتية الصغيرة؟
ج: لهذه المادة تطبيقات محتملة في مجال الروبوتات، والطب، وإنتاج الكيمياء الحيوية.

س: ما هي قوة مادة العضلات الروبوتية المصغرة؟
ج: يمكن أن تولد المادة ضغطًا عاليًا وهي قادرة على رفع سيارة وزنها 2 طن بقطعة صغيرة مقاس 15 × 15 سم.

By روبرت أندرو

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