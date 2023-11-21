حبات صغيرة تعزز استقرار الإنزيم للتحفيز الحيوي

اكتشف باحثون من قسم علم الأحياء بجامعة روهر بوخوم في ألمانيا طريقة جديدة لحماية الإنزيمات وتعزيز استقرارها أثناء التحفيز الحيوي المعتمد على البلازما. تُعرف الإنزيمات بقدرتها على تحويل الركائز إلى منتجات ذات قيمة، ولكنها غالبًا ما تكون عرضة للتدمير عند تعرضها للبلازما. ومع ذلك، من خلال ربط الإنزيمات بالخرزات الصغيرة، تمكن الباحثون من حمايتها من التأثيرات الضارة للبلازما، وبالتالي إبقائها نشطة لمدة تصل إلى 44 مرة أطول.

عادةً ما تُستخدم البلازما، وهي غاز نشط، كركيزة مشتركة في التحفيز الحيوي لتحفيز التفاعلات الأنزيمية. في هذه الدراسة، ركز الباحثون على استخدام البلازما التقنية لتحويل الركيزة إلى منتج أكثر قيمة من خلال استخدام الإنزيمات التي تستخدم بيروكسيد الهيدروجين. لقد اختاروا إنزيمًا نموذجيًا يسمى بيروكسيجيناز غير محدد (AaeUPO) من الفطريات الصالحة للأكل Agrocybe aegerita.

وكان التحدي الرئيسي الذي واجهوه هو التعطيل السريع للإنزيمات أثناء العلاج بالبلازما. ولمعالجة هذه المشكلة، استخدم الباحثون تقنية تثبيت الإنزيمات عن طريق ربط الإنزيمات بخرزات صغيرة ذات سطح مسامي. واستقرت الخرزات، بسبب الجاذبية، في قاع المفاعل، مما أدى إلى إنشاء منطقة واقية بين البلازما والإنزيمات.

اختبر الباحثون أنواعًا مختلفة من الخرزات ذات خصائص سطحية وطلاءات مختلفة. بعد تثبيت الإنزيمات الموجودة على الخرز، قاموا بتعريضها للبلازما لفترات مختلفة ومقارنة نشاطها مع الضوابط غير المعالجة. وأظهرت النتائج أن الخرزات ذات الأسطح الراتنجية، وخاصة الخرز الأميني والإيبوكسي بوتيل، حققت أفضل النتائج، مما يشير إلى وجود رابطة تساهمية قوية بين الإنزيمات والمواد الحاملة.

علاوة على ذلك، من خلال تمديد العلاج بالبلازما للمرشحين الواعدين لمدة تصل إلى ساعة واحدة، حقق الباحثون زيادة قدرها 44 ضعفًا في استقرار الإنزيم. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة للجمع بين الإنزيمات والبلازما التقنية في التطبيقات المستقبلية.

وبشكل عام، فإن اكتشاف هذه التقنية المبتكرة باستخدام الخرز الصغير لا يحمي الإنزيمات فحسب، بل يعزز أيضًا استقرارها أثناء التحفيز الحيوي المعتمد على البلازما. قد يؤدي هذا التقدم إلى تطوير عمليات تحفيز حيوي أكثر كفاءة واستدامة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمواد الكيميائية الدقيقة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو التحفيز الحيوي؟

ج: التحفيز الحيوي هو استخدام المحفزات الطبيعية، مثل الإنزيمات، لإجراء التفاعلات الكيميائية في العمليات الصناعية المختلفة.

س: ما هي البلازما؟

ج: البلازما هي غازات نشطة تحتوي على أنواع تفاعلية مختلفة، مثل بيروكسيد الهيدروجين، وتستخدم كركائز مشتركة في التفاعلات التحفيزية الحيوية.

س: ما هو تجميد الانزيم؟

ج: يشير تثبيت الإنزيم إلى تقنية ربط الإنزيمات بدعامة صلبة، مثل الخرز، لتعزيز استقرارها وتسهيل إعادة استخدامها في التحفيز الحيوي.

س: كيف يؤدي تثبيت الخرز إلى حماية الإنزيمات أثناء معالجة البلازما؟

ج: إن تثبيت الخرزات يخلق حاجزًا ماديًا بين البلازما والإنزيمات، مما يحميها من التأثيرات المدمرة ويزيد من استقرارها.

س: كيف يفيد هذا الابتكار التحفيز الحيوي؟

ج: من خلال الحفاظ على نشاط الإنزيم لفترات أطول، يسمح هذا الابتكار بعمليات تحفيز حيوي أكثر كفاءة واستدامة، مما يؤدي إلى إنتاج مواد قيمة في صناعات مثل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.