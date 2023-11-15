تأثير جزيئات الهواء الصغيرة على تغير المناخ

يعد تغير المناخ موضوعًا تمت دراسته ومناقشته على نطاق واسع، وينجم في الغالب عن الغازات الدفيئة التي يسببها الإنسان. ومع ذلك، هناك مكونات معينة لهذه الظاهرة المعقدة التي لا تزال غامضة. تلقي دراسة حديثة أجراها دومينيك ستولزنبرج من معهد كيمياء المواد بجامعة TU Wien الضوء على أحد العناصر الأقل شهرة: جزيئات الهواء الصغيرة التي تتكون من مواد عضوية متطايرة.

يسلط ستولزنبرج الضوء على الدور الذي غالبًا ما يتم تجاهله والذي تلعبه جزيئات الهواء الصغيرة هذه في ديناميكيات المناخ. عندما تتأكسد المواد العضوية المتطايرة، مثل العطور المنبعثة من الأشجار، في الهواء، فإنها تؤدي إلى تكوين جزيئات تتجمع معًا لتكوين مجموعات. وعلى الرغم من أنها غير مرئية بالعين المجردة، إلا أن هذه الجسيمات لها تأثير كبير على بخار الماء، وبالتالي تكوين السحب.

تعمل الهباء الجوي، كما تُعرف هذه الجسيمات، كنواة تكثيف لجزيئات الماء. هذه العملية ضرورية في تطور الضباب والغيوم. يكشف بحث ستولزنبرج عن اكتشاف مثير للاهتمام: التركيزات العالية من الهباء الجوي تجعل السحب أكثر كثافة وبياضًا، مما يعكس المزيد من ضوء الشمس وربما يؤدي إلى تبريد الأرض. تشير هذه النتائج إلى أن تأثير ثاني أكسيد الكربون على ارتفاع درجة الحرارة قد يكون أكبر مما هو متوقع حاليًا، حيث أن زيادة كثافة السحب الناتجة عن الجزيئات التي يصنعها الإنسان تحجب تأثير ثاني أكسيد الكربون.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أهمية ديناميكيات نمو جزيئات الهباء الجوي. نظرًا لحجمها وقابليتها للتنقل، غالبًا ما تصطدم هذه الجسيمات بجسيمات أكبر، وتختفي كنواة تكثيف محتملة. يؤكد ستولزنبرج على أن الجسيمات الأسرع نموًا فقط هي التي لها صلة بتغير المناخ. علاوة على ذلك، يؤكد البحث على أهمية الجزيئات العضوية على الأرض والمواد المرتبطة باليود أو مركبات الكبريتات على المحيطات، وهي عناصر غالبًا ما يتم تجاهلها في نماذج المناخ العالمية.

على الرغم من التقدم في تكنولوجيا القياس، فإن النمذجة الدقيقة لتعقيد نمو الهباء الجوي لا تزال تمثل تحديًا. ويشدد ستولزنبرج على الحاجة إلى نماذج أكثر موثوقية لفهم تأثير إخفاء الجسيمات التي يسببها الإنسان على تغير المناخ وتحسين دقة النماذج المناخية.

يسلط عمل دومينيك ستولزنبرج الضوء على جانب حاسم من تغير المناخ، ولكن يتم تجاهله في كثير من الأحيان: تأثير الجزيئات الصغيرة التي يصنعها الإنسان على تكوين السحب، وبالتالي تنظيم المناخ. وبينما يسعى العلماء لكشف تعقيدات هذه العمليات، يفتح هذا البحث الباب أمام نماذج مناخية أكثر دقة وفهم أعمق للآليات التي تحرك مناخنا المتغير.

أسئلة وأجوبة

ما هي الهباء الجوي؟

الهباء الجوي عبارة عن جزيئات صغيرة جدًا تتكون من مواد عضوية متطايرة تلعب دورًا مهمًا في ديناميكيات المناخ. وهي تعمل كنواة تكثيف لجزيئات الماء، مما يسهل تكوين السحب.

كيف يؤثر الهباء الجوي على تكوين السحب؟

التركيزات العالية من الهباء الجوي تجعل السحب أكثر كثافة وبياضًا، مما يؤدي إلى زيادة انعكاس ضوء الشمس. يمكن أن يؤدي هذا إلى تبريد الأرض عن طريق إخفاء تأثير ارتفاع درجة حرارة ثاني أكسيد الكربون.

لماذا تعتبر الجزيئات العضوية والمواد المرتبطة باليود مهمة في نمو الهباء الجوي؟

تعتبر الجزيئات العضوية ضرورية لنمو جسيمات الهباء الجوي فوق الأرض، في حين أن المواد المرتبطة باليود أو مركبات الكبريتات لها أهمية حيوية فوق المحيطات. غالبًا ما تمر هذه العناصر دون أن يلاحظها أحد في نماذج المناخ العالمية.

ما هو التحدي في نمذجة نمو الهباء الجوي؟

لا تزال النمذجة الدقيقة لتعقيد نمو الهباء الجوي تمثل تحديًا على الرغم من التقدم في تكنولوجيا القياس. يعد تطوير نماذج أكثر موثوقية أمرًا بالغ الأهمية لفهم تأثير إخفاء الجسيمات التي يسببها الإنسان على تغير المناخ.