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علوم

توقيت تطور النبات باستخدام ساعة جينية

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 30، 2023
توقيت تطور النبات باستخدام ساعة جينية

كشفت الاكتشافات الحديثة في مجال علم الوراثة اللاجينية أن التغيرات اللاجينية تتراكم خلال حياة الفرد وأن هذه التغييرات ترتبط بالعمر الزمني في الثدييات. في البشر، أدى هذا إلى تطوير الساعات اللاجينية التي تعمل كمؤشرات حيوية للشيخوخة. الآن، أظهرت دراسة جديدة أن الساعات اللاجينية موجودة أيضًا في النباتات، ويمكنها قياس الوقت بدقة على مدى أجيال متعددة.

ونشر فريق البحث الدولي، بقيادة جامعة جورجيا ومركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات في كييل، والجامعة التقنية في ميونيخ، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة العلوم. واكتشفوا أن الساعات اللاجينية في النباتات يمكنها قياس الوقت بدقة تتراوح من عقود إلى قرون، مما يوفر دقة لا تستطيع الساعات التقليدية القائمة على طفرة الحمض النووي تحقيقها.

إن وجود الساعات اللاجينية في النباتات له آثار مهمة على الإجابة على الأسئلة التطورية الدقيقة. على سبيل المثال، يمكن لهذه الساعات أن تلقي الضوء على توقيت إدخال الأنواع الغازية والعواقب المترتبة على الأنشطة البشرية منذ التصنيع الحديث.

وأظهرت الدراسة وجود ساعة جينية في النباتات من خلال دراسة مثيلة الحمض النووي في شجرة حور عمرها 300 عام. قام الباحثون بدمج بيانات مثيلة الحمض النووي مع قطر الفرع وبيانات الحفر لتقدير عمر الفرع بدقة. ووجدوا أن بيانات مثيلة الحمض النووي وحدها يمكنها تقدير عمر الفرع بدقة، مما يشير إلى وجود ساعة جينية في النباتات.

أكدت التجارب الإضافية التي أجريت على نبات التخصيب الذاتي A. thaliana والأعشاب البحرية النسيلية Z. Marina دقة الساعات اللاجينية للنباتات في عكس أوقات الاختلاف المعروفة. قام الباحثون أيضًا باختبار مجموعات التطور التجريبي لـ A. thaliana، وتعريضهم لبيئات مختلفة، ووجدوا أن الساعات اللاجينية تقدر بدقة وقت النسب.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لفهم تطور النبات وعمر الحيوانات المستنسخة الكبيرة من النباتات. باستخدام هذه الساعة اللاجينية، يمكن للعلماء تحديد تاريخ السكان بدقة ومعالجة الأسئلة القديمة المتعلقة بعمر النبات وتطوره.

مصادر:
- "الساعة اللاجينية التطورية في النباتات" - العلوم (دوي: 10.1126/science.adh9443)
- جامعة جورجيا

By غابرييل بوتا

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