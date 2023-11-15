يشير بحث جديد إلى أن زلازل القرن التاسع عشر لا تزال تسبب هزات ارتدادية في الولايات المتحدة

كشفت الأبحاث الحديثة عن وجود علاقة مفاجئة بين الزلازل التي حدثت في القرن التاسع عشر والنشاط الزلزالي المستمر في وسط وشرق الولايات المتحدة. وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة، البيانات الزلزالية من ثلاثة زلازل تاريخية وخلصت إلى أن بعض الزلازل الحديثة في هذه المناطق يمكن أن تكون هزات ارتدادية طويلة الأمد، ممزوجة بالزلازل الخلفية.

تقليديا، تتبع الهزات الارتدادية الزلازل الكبيرة ويمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى لعقود. ومع ذلك، في حالة وسط وشرق الولايات المتحدة، يبدو أن الهزات الارتدادية للأحداث التي وقعت في القرن التاسع عشر ربما لا تزال تحدث.

ركزت الدراسة على ثلاثة أحداث زلزالية تاريخية: واحد وقع بالقرب من جنوب شرق كيبيك، كندا، في عام 1663؛ وسلسلة من الزلازل بالقرب من حدود ميسوري وكنتاكي من عام 1811 إلى عام 1812؛ وزلزال في تشارلستون، كارولينا الجنوبية، في عام 1886. وكانت هذه الأحداث من أقوى الزلازل في تاريخ أمريكا الشمالية المسجل.

استخدم الباحثون منهجًا إحصائيًا يسمى طريقة أقرب جار لتحديد ما إذا كانت الزلازل الأخيرة من المحتمل أن تكون هزات ارتدادية أو زلزالًا في الخلفية. ومن خلال تحليل الوقت والمسافة وحجم أزواج الأحداث، تمكنوا من تحديد الروابط بين الزلازل.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تسلسل الهزات الارتدادية بالقرب من جنوب شرق كيبيك قد انتهى، وأن الزلازل الحديثة في تلك المنطقة لا علاقة لها بالزلزال القديم. ومع ذلك، في المنطقتين الأخريين، من المحتمل أن حوالي 30٪ من الزلازل بالقرب من حدود ميسوري وكنتاكي و16٪ من الزلازل في تشارلستون كانت هزات ارتدادية من الأحداث التاريخية.

ولهذا الاكتشاف آثار مهمة في تقييم المخاطر الزلزالية في هذه المناطق. في حين أن النشاط الزلزالي الخلفي يظل السبب المهيمن للزلازل، فإن وجود هزات ارتدادية مستمرة يشير إلى أن تراكم الضغط لا يزال يحدث. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زلازل أكثر خطورة في المستقبل.

إن فهم أصول الزلازل الحديثة أمر بالغ الأهمية لتحديد مخاطر الكوارث المستقبلية وتطوير تقييمات فعالة للمخاطر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة العلاقة بين زلازل القرن التاسع عشر والهزات الارتدادية المستمرة، وكذلك لفهم العمليات الأساسية التي تلعبها بشكل أفضل.

أسئلة وأجوبة

ما هي الهزات الارتدادية؟

الهزات الارتدادية هي زلازل أصغر تحدث بعد وقوع زلزال أكبر. وهي ناجمة عن إعادة ضبط الخطأ بعد الزلزال الأولي.

هل يمكن أن تسبب الهزات الارتدادية أضرارا؟

على الرغم من أن الهزات الارتدادية عادة ما تكون أصغر حجمًا من الصدمة الرئيسية، إلا أنها لا تزال قادرة على التسبب في أضرار للبنية التحتية وإعاقة جهود التعافي من الزلزال الأصلي.

كيف يفرق العلماء بين الهزات الارتدادية والزلازل الخلفية؟

يستخدم العلماء طرقًا مختلفة، مثل النهج الإحصائي لأقرب جار، لتحديد ما إذا كانت الزلازل الأخيرة من المحتمل أن تكون هزات ارتدادية أو نشاطًا زلزاليًا غير ذي صلة. وتؤخذ في الاعتبار عوامل مثل المسافة والتوقيت وحجم الزلازل.