علماء الفلك يلتقطون الفاصل الزمني لبقايا المستعرات الأعظم القديمة

يعرض مقطع فيديو بفاصل زمني أصدره العلماء بقايا انفجار سوبر نوفا حدث منذ حوالي 20,000 ألف عام. تم إنشاء الفيديو باستخدام البيانات التي تم جمعها على مدى 20 عامًا من تلسكوب هابل الفضائي، وهو يقوم بتكبير حلقة Cygnus، وهو سديم يمثل آثار حدث المستعر الأعظم. السدم، مثل حلقة الدجاجة، عبارة عن سحب ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء تتشكل من بقايا نجم انفجر في مستعر أعظم. غالبًا ما تكون هذه السدم بمثابة "حضانات نجمية" حيث يمكن لمواد النجوم القديمة أن تتجمع معًا وتشكل نجومًا جديدة.

تم اكتشاف حلقة الدجاجة لأول مرة في عام 1784، وقد أثارت اهتمام العلماء باستمرار. وله هيكل يشبه الفقاعة ويبلغ قطره حوالي 120 سنة ضوئية. لاحظ الباحثون أن السديم يشبه كرة القطن ذات منطقة مركزية مشرقة وقشرة متوهجة تشبه نسيج العنكبوت. قدم الفاصل الزمني الجديد لشريحة من حلقة Cygnus بعض النتائج الرائعة.

كشفت الصور الواضحة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي عن اختلافات في الكثافة في موجة الصدمة المرتبطة بالمستعر الأعظم أثناء توسعه عبر الفضاء. عندما ينفجر نجم في مستعر أعظم، فإنه يطلق كمية هائلة من المواد بقوة هائلة، مما يولد موجات صدمية من الطاقة تنتشر عبر مسافات شاسعة. تعمل موجات الصدمة هذه على تسخين المنطقة المحيطة إلى درجات حرارة شديدة وتطرد المواد بسرعات لا تصدق. غالبًا ما تأخذ المادة شكل خيوط أو خيوط. كشفت بيانات الفاصل الزمني لـ Cygnus Loop عن خيوط خيطية تشبه التجاعيد في ملاءة سرير ممتدة عبر سنتين ضوئيتين.

علاوة على ذلك، حافظت الخيوط الموجودة في حلقة الدجاجة على سرعتها وشكلها على مدار العشرين عامًا الماضية. موجات الصدمة هذه سريعة جدًا لدرجة أنه إذا تمكنا من مطابقة سرعتها، فسنسافر من الأرض إلى القمر في أقل من نصف ساعة. يضيف هذا الاكتشاف إلى فهمنا لديناميات بقايا المستعرات الأعظم.

بشكل عام، يقدم هذا الفيديو بفاصل زمني لمحة آسرة عن بقايا انفجار كوني قديم ويسلط الضوء على الهياكل المعقدة التي شكلتها موجات الصدمة. إن الوضوح الذي يوفره تلسكوب هابل الفضائي يعزز فهمنا للكون ويشجع على المزيد من الاستكشاف.

مصادر:

- ناسا

– تلسكوب هابل الفضائي