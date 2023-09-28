يُظهر مقطع فيديو بفاصل زمني ثورانًا نجميًا مذهلاً من إيتا كاريناي

أصدر العلماء مؤخرًا مقطع فيديو بفاصل زمني يعرض ثورانًا نجميًا حدث قبل 180 عامًا. تقدم اللقطات، التي تم تجميعها من عقدين من البيانات التي التقطها مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، لمحة آسرة عن الماضي.

يجمع الفيديو بين ملاحظات تشاندرا، التي تم التقاطها بين عامي 1999 و2020، مع بيانات من المركبة الفضائية XMM-Newton التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. تم استخدام مجموعات البيانات هذه لالتقاط الحدث المتفجر المعروف باسم "الثوران العظيم" من إيتا كاريناي، وهو نظام نجمي يضم نجمين ضخمين.

يُعتقد أن "الثوران العظيم" لإيتا كاريناي قد نتج عن اصطدام نجمين كانا في البداية جزءًا من نظام ثلاثي النجوم. ولا يزال هذا الحدث، الذي وقع في منتصف القرن التاسع عشر، قائمًا حتى يومنا هذا.

وتكشف اللقطات المتتابعة توسع الانفجار في الفضاء، بسرعات تصل إلى 4.5 مليون ميل في الساعة. ويوضح كيف قذف إيتا كاريناي كمية كبيرة من الكتلة، تتراوح ما بين 10 إلى 45 مرة كتلة الشمس، لتشكل سحابتين كرويتين من الغاز تعرفان باسم سديم القزم.

تمثل السحابة الزرقاء المرئية في الفيديو سديم Homunculus Nebula، بينما توضح الحلقة البرتقالية الساطعة المتنامية توسع انبعاثات الأشعة السينية مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الفيديو الضوء على وجود غلاف خافت من الأشعة السينية غير معروف سابقًا خارج الحلقة المتوسعة.

توفر هذه اللقطات الجديدة والصورة العميقة المصاحبة لها رؤى قيمة حول تاريخ إيتا كاريناي المتقلب. تسلط الملاحظات الضوء على التوسع السريع للحلقة وتوفر أدلة على التطور المعقد للنظام النجمي.

لا يعرض مقطع الفيديو بفاصل زمني الإنجازات العلمية المذهلة لعلماء الفلك فحسب، بل يقدم أيضًا رحلة ساحرة عبر الزمن. إنه يتيح لنا أن نشهد عواقب حدث نجمي كبير وقع منذ ما يقرب من قرنين من الزمان.

التعاريف:

– مرصد شاندرا للأشعة السينية: تلسكوب فضائي أطلقته وكالة ناسا عام 1999 لدراسة انبعاثات الأشعة السينية من الأجرام السماوية.

– إيتا كارينا: نظام نجمي ضخم يقع في كوكبة كارينا، ويبعد عن الأرض حوالي 7,500 سنة ضوئية.

- سديم القزم: الاسم الذي يطلق على السحابتين الكرويتين من الغاز المتكونتين من المادة المقذوفة أثناء "الثوران العظيم" لإيتا كاريناي.

مصادر:

- مرصد ناسا شاندرا للأشعة السينية

- المركبة الفضائية ESA XMM-Newton