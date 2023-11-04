استكشاف الأعماق الخفية: الكشف عن الشعاب المرجانية الاستثنائية في جزر غالاباغوس

حقق علماء الأحياء البحرية إنجازًا غير عادي من خلال اكتشاف شعاب مرجانية سليمة بشكل ملحوظ في أعماق البحار قبالة ساحل جزر غالاباغوس. وتظهر هذه الشعاب المرجانية، التي تم الكشف عنها خلال رحلة استكشافية حديثة، التأثير الهائل لهذه النظم البيئية الفريدة على التنوع البيولوجي البحري.

تقع هذه الشعاب المرجانية المكتشفة حديثًا على عمق يتراوح بين 370 و420 مترًا تحت سطح المحيط، مما أدى إلى توسيع نطاق فهمنا للشعاب المرجانية العميقة بالمياه الباردة في محمية غالاباغوس البحرية. يبلغ طول الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا 250 مترًا، في حين يبلغ طول نظيرتها الأكبر 800 متر. يشير اكتشاف هذه الشعاب المرجانية إلى أنها كانت موجودة منذ آلاف السنين، مما أدى إلى الحفاظ على مجموعة واسعة من أنواع المرجان الصخري.

كانت الرحلة عبارة عن تعاون غير مسبوق شارك فيه 24 عالمًا من 13 منظمة وجامعة مرموقة. بدأت مهمتهم في 18 سبتمبر، باستخدام أحدث تقنيات المسح بالليزر لرسم خريطة دقيقة للشعاب المرجانية بدقة مذهلة. وباستخدام هذه التقنية المتقدمة، تمكن العلماء من التقاط تفاصيل دقيقة، حتى صغيرة تصل إلى 2 ملم، وتحديد الكائنات الحية التي تعيش في قاع البحر. يعد هذا الإنجاز إنجازًا مهمًا، حيث تفشل طرق رسم الخرائط التقليدية تحت الماء عادةً في توفير مثل هذه الصور عالية الدقة للحياة البحرية.

وفي إبريل/نيسان، تم اكتشاف أول شعاب مرجانية في أعماق البحار في جزر غالاباغوس، وذلك بفضل غواصة يشغلها الإنسان. وقد أذهل الكشف اللاحق عن هذا الموطن القديم تحت الماء، المليء بالكائنات البحرية المذهلة، المجتمع العلمي. يتألف فريق البحث من علماء محترمين من معهد شميدت للمحيطات، ومديرية منتزه غالاباغوس الوطني، ومؤسسة تشارلز داروين (CDF)، من بين آخرين.

وشدد ستيوارت بانكس من CDF على أهمية هذه النتائج، قائلًا: "إن العثور على مثل هذه الشعاب المرجانية العميقة وطويلة العمر يقربنا من حماية الأبعاد الخفية لتنوع المحيطات وفهم الدور الذي تلعبه الموائل العميقة في الحفاظ على صحة محيطاتنا".

خلال الرحلة الاستكشافية، استكشف الفريق أيضًا الجبال البحرية داخل متنزه إيسلا ديل كوكو البحري الوطني. أثبتت هذه التكوينات الجبلية تحت الماء، على الرغم من أنها ليست طويلة بما يكفي لاختراق سطح المحيط، أنها موطن لمختلف أنواع المرجان في أعماق البحار المحملة بالبيض، مما يشير إلى تنوع بيولوجي مزدهر.

يكشف اكتشاف هذه الشعاب المرجانية النقية في أعماق البحار عن بعض الألغاز العالقة في أعماق المحيط. وتتيح لنا الصور التي التقطها الباحثون أن نشهد بشكل مباشر الجمال الأخاذ لهذه النظم البيئية المغمورة ورفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما أهمية اكتشاف الشعاب المرجانية في أعماق البحار بجزر غالاباغوس؟



ج: يوسع هذا الاكتشاف فهمنا للشعاب المرجانية العميقة في المياه الباردة في محمية غالاباغوس البحرية، مما يسلط الضوء على أهمية هذه النظم البيئية للتنوع البيولوجي البحري.

س: كيف تم رسم خرائط الشعاب المرجانية؟



ج: تم استخدام تقنية المسح بالليزر، حيث تم التقاط تفاصيل صغيرة بحجم 2 ملم والكشف عن الكائنات الحية في قاع البحر.

س: من شارك في الرحلة؟



ج: تضمنت البعثة جهدًا تعاونيًا، بمشاركة 24 عالمًا من 13 منظمة وجامعة، بما في ذلك معهد شميدت للمحيطات، ومديرية منتزه غالاباغوس الوطني، ومؤسسة تشارلز داروين (CDF).

سؤال: ما هي الأهمية التي تحملها الشعاب المرجانية في أعماق البحار في الحفاظ على صحة المحيط؟



ج: تلعب الشعاب المرجانية في أعماق البحار دورًا حيويًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات وتساهم في الصحة العامة للنظم البيئية البحرية.

س: ما هي الاكتشافات الأخرى التي تمت خلال الرحلة الاستكشافية؟



ج: استكشف الفريق أيضًا الجبال البحرية داخل متنزه إيسلا ديل كوكو البحري الوطني، واكتشف أنواعًا إضافية من المرجان في أعماق البحار محملة بالبيض، مما سلط الضوء بشكل أكبر على التنوع البيولوجي الهائل في هذه الموائل تحت الماء.