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تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها إلى الكويكب المعدني

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 14، 2023
تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلتها إلى الكويكب المعدني

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في رحلة مدتها ست سنوات لاستكشاف كويكب نادر مصنوع بشكل أساسي من المعدن. في حين أن معظم الكويكبات تتكون من الصخور أو الجليد، ستكون مهمة Psyche هي أول مهمة إلى عالم معدني. ويعتقد العلماء أن الكويكب، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، قد يكون بقايا نواة كوكب مبكر.

تم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في عام 2029. ويعد Psyche أكبر الكويكبات التسعة المعروفة الغنية بالمعادن ويقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. ويتوقع العلماء أن الكويكب مليء بالحديد والنيكل ومعادن أخرى، وربما بكميات ضئيلة من الذهب أو البلاتين أو الفضة.

يمكن أن يوفر استكشاف هذا الكويكب الفريد رؤى قيمة حول الأعمال الداخلية للكواكب، بما في ذلك الأرض. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للنوى التي يتعذر الوصول إليها للكواكب الصخرية وتكوين النظام الشمسي.

ستستخدم المهمة الدفع الكهربائي الشمسي، وستطير المركبة الفضائية بالقرب من المريخ في عام 2026 للحصول على دفعة من الجاذبية. وفي عام 2029، ستحاول سايكي الذهاب إلى مدار حول الكويكب وإجراء ملاحظات تفصيلية. وسيتم تجهيز المركبة الفضائية بنظام اتصالات تجريبي يستخدم أشعة الليزر لنقل البيانات، مما يسمح بزيادة كبيرة في نقل المعلومات من الفضاء السحيق.

واجهت مهمة Psyche التابعة لناسا تأخيرات بسبب مشاكل في اختبار البرمجيات، لكنها الآن في طريقها للوصول إلى وجهتها. تتزامن مهمة الكويكب مع مركبة فضائية أخرى تابعة لناسا أعادت مؤخرًا عينات من الكويكب إلى الأرض، مما يزيد من فهمنا لهذه الأجسام خارج كوكب الأرض.

مصادر:
– ناسا تطلق Psyche: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-psyche-spacecraft-moves-forward-one-step- Closer-to-2022-launch
– المركبة الفضائية تبدأ رحلتها إلى الكويكب المعدني النادر: https://apnews.com/article/space-technology-phoenix-science-metal-a5babd10ae1539d3e5ed6e17f887f164

By مامفو بريشيا

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