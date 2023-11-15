مستقبل الكواكب الخارجية في الأنظمة الشابة

تمثل الأنظمة الكوكبية التي تدور حول النجوم الشابة فرصة رائعة لدراسة تأثيرات التبخر الجوي الناجم عن النشاط المغناطيسي المكثف للنجوم المضيفة لها. في دراسة حديثة، قمنا بفحص تاريخ التبخر والتوقعات المستقبلية للكواكب الخارجية الثلاثة العابرة في نظام K2-198.

من خلال تحليل البيانات الطيفية والضوئية، قدّرنا عمر النجم المضيف القزم K بما يتراوح بين 200 و500 مليون سنة. أتاحت لنا هذه المعلومات نمذجة البيئة عالية الطاقة المحيطة بالكواكب باستخدام أداة eROSITA.

تكشف النتائج التي توصلنا إليها رؤى مثيرة للاهتمام حول مستقبل هذه الكواكب الخارجية. لقد اكتشفنا أن الكوكب الخارجي، الكوكب ب، سيحتفظ بجزء كبير من غلافه وسيظل أعلى بكثير من فجوة نصف القطر بحوالي 1.8 مرة نصف قطر الأرض (R⊕). وهذا يعني أن الكوكب (ب) سيحتفظ بغلاف جوي كبير طوال حياته.

ومع ذلك، فإن الوضع مختلف بالنسبة للكوكب د. لقد حددنا نطاقًا متوسطًا للكتلة يبلغ حوالي 7 إلى 18 مرة كتلة الأرض (M⊕)، حيث يمكن للكواكب الاحتفاظ بأغلفتها والبقاء على قيد الحياة فوق الفجوة. تحت هذا النطاق الكتلي، ستتعرض الكواكب ذات الكتلة المنخفضة لفقدان كبير في الكتلة، مما يؤدي إلى الفقدان الكامل لأغلفتها. من ناحية أخرى، تحتوي الكواكب ذات الكتلة الأعلى على أغلفة رقيقة نظرًا لحجم قلبها الأكبر، لكن لا يزال بإمكانها مطابقة نصف القطر المرصود. ولسوء الحظ، يتم فقدان هذه الأغلفة الرقيقة بسهولة، على الرغم من كتلتها الكبيرة.

ومن غير المتوقع أن يشهد الكوكب ج، كونه صخريًا في الوقت الحالي، تغيرات كبيرة في الحجم. يتوافق نصف قطرها الحالي بشكل جيد مع نصف القطر المتوقع للنوى الصخرية الشبيهة بالأرض في نطاق الكتلة 3-5 M⊕.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول مصير الكواكب الخارجية في الأنظمة الشابة متعددة الكواكب. ومن خلال فهم تاريخ التبخر والتوقعات المستقبلية، يمكننا تعزيز معرفتنا بتكوين الكواكب وتطورها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو التبخر الجوي؟

ج: يشير التبخر الجوي إلى فقدان الغلاف الجوي للكوكب مع مرور الوقت بسبب عمليات مختلفة، بما في ذلك الإشعاع عالي الطاقة من النجم المضيف.

س: ما هي فجوة نصف القطر؟

ج: تشير فجوة نصف القطر إلى نطاق من أنصاف أقطار الكواكب يبلغ حوالي 1.8 مرة نصف قطر الأرض (R⊕) حيث يوجد انخفاض كبير في عدد الكواكب الخارجية المرصودة.

س: ما هو النجم القزم K؟

ج: النجم القزم K هو نوع من النجوم يقع ضمن الفئة الطيفية K. وهو أصغر حجمًا وأكثر برودة من شمسنا.

س: ما هو إيروسيتا؟

ج: eROSITA عبارة عن أداة موجودة على القمر الصناعي الروسي الألماني Spektr-RG، وهي مصممة لرسم خريطة للسماء بالأشعة السينية بحساسية غير مسبوقة، مما يوفر بيانات قيمة لمختلف دراسات الفيزياء الفلكية.

(مصدر: arxiv.org)