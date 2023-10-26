اكتشاف جديد في علم الفلك: الاختفاء الغامض للنجوم

في يوليو 1952، شرع مرصد أبحاث فلكية في بالومار، كاليفورنيا، في إجراء مسح فوتوغرافي لسماء الليل لاستكشاف الأجرام السماوية، بما في ذلك الكويكبات. ولم يعلموا أنهم كانوا على وشك التعثر في ظاهرة غريبة من شأنها أن تترك العلماء في حيرة من أمرهم لعقود قادمة.

أثناء المسح، اختفت ثلاثة نجوم فجأة في الهواء، مما ترك علماء الفلك في حالة ذهول. التقطت أول لوحة فوتوغرافية هذه النجوم متجمعة بشكل وثيق معًا، وتتألق بقوة 15. ومع ذلك، بعد 53 دقيقة فقط، عندما تم تصوير نفس الجزء من السماء مرة أخرى، كانت النجوم قد اختفت تمامًا دون أن يترك أثراً.

على الرغم من أن النجوم نادرًا ما تختفي، إلا أنها قد تتعرض لأحداث مثل الانفجارات أو الزيادات المفاجئة في السطوع. ومع ذلك، فإن الاختفاء الكامل هو حدث غير عادي للغاية. وأظهرت الأدلة الفوتوغرافية بوضوح وجود النجوم في الصورة الأولية وغيابها في الصورة اللاحقة.

تم النظر في نظرية تعتيم النجوم بسرعة ولكنها واجهت تحديات كبيرة. لم تكشف الملاحظات اللاحقة عن أي دليل على أن النجوم تخفت بما يتجاوز القدر 24. وهذا يعني أن النجوم كانت ستخفت بعامل مذهل يزيد عن 10,000 في أقل من ساعة، وهو أمر يبدو غير قابل للتصديق.

لقد طرح العلماء عدة نظريات لتفسير هذا الحدث الغامض. تشير إحدى الفرضيات إلى أن النجوم الثلاثة كان من الممكن أن تكون في الواقع نجمًا واحدًا شهد زيادة عابرة في السطوع بسبب انفجار راديوي سريع ينبعث من النجم المغناطيسي. خلال هذا الانفجار، من المحتمل أن يكون قد مر ثقب أسود ذو كتلة نجمية بين النجم والأرض، مما تسبب في حدوث انفجار في عدسة الجاذبية وظهوره على شكل ثلاث صور متميزة للحظات.

تشير نظرية أخرى مثيرة للاهتمام إلى أن النجوم لم تكن نجومًا على الإطلاق، بل كانت نتيجة للتلوث بالغبار المشع الموجود على ألواح التصوير الفوتوغرافي. وبما أن مرصد بالومار كان يقع بالقرب من صحاري نيو مكسيكو حيث جرت تجارب الأسلحة النووية خلال تلك الحقبة، فمن المحتمل أن تكون الصفائح ملوثة، مما تسبب في ظهور نقاط مضيئة في بعض الصور بينما تبقى غائبة في أخرى.

وعلى الرغم من هذه النظريات، فإن التفسير الحقيقي وراء اختفاء النجوم لا يزال بعيد المنال. ويواصل العلماء دراسة هذه الظاهرة، آملين تسليط الضوء على هذا الحدث الغامض وكشف أسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

س: هل يمكن للنجوم أن تختفي فعلاً؟

ج: نادراً ما تختفي النجوم تماماً، فهي أجرام سماوية ضخمة ذات أعمار طويلة. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تخضع لأحداث مثل الانفجارات أو الزيادات المفاجئة في السطوع.

س: ما هي التفسيرات المحتملة لزوال النجوم؟

ج: لقد طرح العلماء عدة نظريات، منها احتمالية خفوت النجوم بسرعة أو فكرة أن النجوم لم تكن نجوماً على الإطلاق بل هي تلوث على ألواح التصوير الفوتوغرافي.

س: هل يمكن أن تكون هذه النجوم المتلاشية نتيجة للتلوث بالغبار الإشعاعي؟

ج: تشير النظرية إلى أن النجوم قد تكون مجرد وهم ناجم عن الغبار المشع الموجود على لوحات التصوير الفوتوغرافي الناتجة عن تجارب الأسلحة النووية القريبة. تظل هذه النظرية أحد التفسيرات المحتملة.

س: هل لوحظت ظاهرة مماثلة منذ ذلك الحين؟

ج: في حين أن حالات اختفاء النجوم نادرة للغاية، فقد وردت تقارير عن أحداث مماثلة في بعض الملاحظات الفلكية. ومع ذلك، فإن كل حدث يطرح مجموعة فريدة من التحديات والألغاز التي يتعين على العلماء حلها.