رؤى جديدة حول مصير الكواكب الخارجية التي تدور حول Rho Coronae Borealis

سلطت دراسة حديثة الضوء على مستقبل أربعة كواكب خارجية تدور حول نجم Rho Coronae Borealis، وهو نجم يقع على بعد 57 سنة ضوئية تقريبًا. يبحث البحث بقيادة ستيفن آر كين من قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، في العواقب المحتملة لهذه الكواكب الخارجية عندما يدخل نجمها المضيف إلى مرحلة العملاق الأحمر.

Rho Coronae Borealis، نجم قزم أصفر يشبه شمسنا، يبلغ عمره ضعف عمره ويظهر خصائص مماثلة من حيث الكتلة ونصف القطر واللمعان. تشكل مرحلة العملاق الأحمر الوشيكة مخاوف كبيرة بالنسبة للكواكب الخارجية الموجودة داخل منطقتها الصالحة للسكن. تستكشف دراسة كين، التي تحمل عنوان "تشخيص ابتلاع الكواكب داخل نظام Rho CrB"، مصير هذه الأجرام السماوية.

من خلال استخدام نماذج التطور النجمي، يتوقع كين أن Rho Coronae Borealis سوف يتحول إلى عملاق أحمر في غضون 1 إلى 1.5 مليار سنة. تتمتع العمالقة الحمراء بالقدرة على التوسع بشكل هائل، ومن المحتمل أن يصل قطرها إلى مليار كيلومتر. مثلما من المتوقع أن تستهلك شمسنا أو تمحو كواكبها الداخلية، فمن المرجح أن يحذو Rho Coronae Borealis حذوها.

من بين الكواكب الخارجية الأربعة – Rho Coronae Borealis b وc وd وe – فإن الكواكب الأقرب إلى النجم، وهي e وb وc، تواجه الخطر الأكبر. إن التكوين الضيق لهذه الكواكب في النظام الشمسي الداخلي يعني زوالها الحتمي. وتتراوح كتلتها، حيث يمكن وصف بعضها بأنها أرض عملاقة والبعض الآخر يشبه عمالقة الغاز.

في حين تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض الكواكب التي تقع ضمن نطاق 3 إلى 5 وحدات فلكية سوف تستسلم حتماً للابتلاع، إلا أن هناك عوامل أخرى قد تساهم في بقائها على قيد الحياة. قد تؤدي تفاعلات الجاذبية بين الكواكب إلى تغيير مساراتها، مما قد يؤدي إلى الهروب من المدى المدمر للنجم المتوسع. ومع ذلك، فإن الطبيعة المعقدة لهذه التفاعلات تترك حالة من عدم اليقين بشأن النتيجة النهائية.

يدرك الباحثون إمكانية استمرار بعض الكواكب خلال خروج النجم من فرع العملاق الأحمر (RGB) وحتى مرحلة الفرع العملاق المقارب (AGB) اللاحقة. على الرغم من أن تفاصيل تكوين النجم تؤثر على مصيره، إلا أن المحددات الحاسمة لبقاء الكواكب لا تزال بحاجة إلى توضيح.

يتضمن تحليل كين مخططات توضح التغيرات المستقبلية للنجم في الكتلة واللمعان ونصف القطر، إلى جانب مواقع الكواكب الخارجية. تؤكد هذه الصور بشكل صارخ على الخطر الذي ينتظر هذه الأجرام السماوية.

وبينما يواصل الباحثون تحسين النماذج وعمليات المحاكاة، فإن مراقبة النجوم التي تركت بالفعل التسلسل الرئيسي توفر نظرة ثاقبة لا تقدر بثمن للعمليات المعقدة الكامنة وراء مصير أنظمة الكواكب مثل Rho Coronae Borealis.