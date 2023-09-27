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ثلاثة مواقع لتتبع الديناصورات من العصر الجوراسي تم اكتشافها حديثًا في المغرب

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
ثلاثة مواقع لتتبع الديناصورات من العصر الجوراسي تم اكتشافها حديثًا في المغرب

اكتشف باحثون من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجامعة ليفربول جون موريس، وجامعة برمنغهام، ثلاثة مواقع جديدة لآثار الديناصورات في العصر الجوراسي في المغرب. تحتوي مواقع الآثار هذه، الموجودة في تكوين إيسلي الجيولوجي بمنطقة إيميلشيل-أوتربات، على آثار لأنواع مختلفة من الديناصورات.

مواقع الآثار هي المناطق التي تم فيها الحفاظ على الآثار التي خلفتها الكائنات القديمة في الحجر. مع مرور الوقت، تصبح هذه المسارات مدفونة ومضغوطة في الصخور. يكشف التآكل في نهاية المطاف عن الآثار، مما يوفر لعلماء الأحياء القديمة معلومات قيمة عن المخلوقات التي كانت تجوب المنطقة ذات يوم.

ويتراوح عمر مواقع المسارات الثلاثة المكتشفة حديثًا ما بين 145 و165 مليون سنة، مما يضعها ضمن العصر الجوراسي. أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من المسارات التي يعتقد أنها صنعت بواسطة أنواع مختلفة من الديناصورات.

ويبلغ طول أحد مواقع المسارات حوالي 61 مترًا ويحتوي على 18 مسارًا. من بين هذه المسارات، يُعتقد أن ستة منها قد صنعتها الصربوديات، و11 بواسطة الثيروبودات، وواحد بواسطة الأورنيثوبود. يبلغ طول موقع مسار آخر ما يزيد قليلاً عن تسعة أمتار ويتميز بمسارين صنعتهما ذوات الأقدام البالغة والعديد من ذوات الأقدام الصغيرة. ويبلغ طول الموقع الثالث ما يقرب من خمسة أمتار ويحتوي على مجموعة متنوعة من مسارات ذوات الأقدام الشبيهة بالطيور.

وعلى الرغم من العثور على عدد كبير من الآثار، إلا أن الباحثين لم يربطوا بعد أيًا منها بحفريات جسم محدد بسبب ندرة حفريات الديناصورات في المنطقة.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

مصادر:

أحمد أوسو وآخرون، مواقع آثار الديناصورات الجوراسية الحديثة والمتوسطة والمتأخرة في جبال الأطلس الكبير الوسطى، المغرب، الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة (2023). دوى: 10.1098/rsos.231091

Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-jurassic-era-dinosaur-track-sites-morocco.html

By مامفو بريشيا

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