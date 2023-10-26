اكتشاف GRB 230307A: تسليط الضوء على عمليات اندماج النجوم النيوترونية

في إنجاز كبير، قام فريق من العلماء من جميع أنحاء العالم مؤخرًا بملاحظة مذهلة لانفجار أشعة جاما المعروف باسم GRB 230307A. ومن خلال توظيف مجموعة من التلسكوبات الأرضية والفضائية، بما في ذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وتلسكوب فيرمي الفضائي لأشعة جاما، ومرصد نيل جيرلز سويفت، شهد هؤلاء الباحثون حدثًا كونيًا غير عادي ناتج عن اندماج نجمين نيوترونيين. . ونتيجة لهذه الظاهرة النادرة، حدث انفجار قوي أدى إلى توليد عناصر ثقيلة.

أحد الجوانب الأكثر روعة لهذا الاكتشاف هو اكتشاف التيلوريوم في أعقاب الانفجار. التيلوريوم هو عنصر أندر من البلاتين على الأرض، ويشير وجوده إلى أن عناصر أخرى قريبة من التيلوريوم في الجدول الدوري، مثل اليود، يمكن العثور عليها أيضًا في المادة المقذوفة من الكيلونوفا. اليود هو عنصر غذائي معدني أساسي ضروري لدعم الحياة على كوكبنا.

كيلونوفا، الانفجارات الهائلة الناتجة عن اصطدام النجوم النيوترونية أو النجم النيوتروني بالثقب الأسود، تطلق كمية هائلة من الطاقة في غضون ثوانٍ قليلة. والطاقة المنبعثة خلال هذه الأحداث تعادل ما ستنتجه شمسنا طوال عمرها البالغ 10 مليارات سنة.

يعتبر GRB 230307A ملحوظًا بشكل خاص بسبب سطوعه المذهل. وفي الخمسين عامًا الماضية من عمليات الرصد، كان هذا ثاني ألمع انفجار لأشعة جاما تم تسجيله. إنه يضيء حوالي 50 مرة أكثر سطوعًا من انفجار أشعة جاما النموذجي الذي اكتشفه تلسكوب فيرمي.

سمح التعاون بين مختلف التلسكوبات الفضائية والأرضية للعلماء بجمع عدد كبير من المعلومات القيمة حول هذا الحدث الاستثنائي في الوقت الفعلي. ومن خلال الاستفادة من قدرات الأشعة تحت الحمراء لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الباحثون من تحديد أصل الكيلونوفا، وتحديد موقعه داخل مجرة ​​حلزونية تبعد حوالي 120,000 ألف سنة ضوئية عن موقع اندماج النجم النيوتروني. وقطع النجمان النيوترونيان مسافة مذهلة تعادل قطر مجرتنا درب التبانة، قبل أن يندمجا بعد مئات الملايين من السنين.

يسلط هذا الاكتشاف الرائد الضوء على الطبيعة التكاملية للتلسكوبات الفضائية والأرضية في مجال الفيزياء الفلكية. ومع الإطلاق المرتقب لتلسكوب نانسي غريس الروماني الفضائي، الذي يمتلك مجال رؤية رائع، يتوقع علماء الفلك المزيد من الفرص لاستكشاف ومراقبة الكيلونوفا في المستقبل.

تمثل نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، تقدمًا مهمًا في فهمنا لتكوين العناصر الثقيلة في جميع أنحاء الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو انفجار أشعة جاما؟

ج: إن انفجار أشعة جاما هو انفجار شديد النشاط يطلق كمية هائلة من إشعاع أشعة جاما ويحدث في مناطق بعيدة من الكون.

س: ما هي الكيلونوفا؟

ج: كيلونوفا هي انفجارات هائلة ناتجة عن اصطدام نجمين نيوترونيين أو نجم نيوتروني وثقب أسود.

س: ما أهمية اكتشاف التيلوريوم في هذا الاكتشاف؟

ج: إن وجود التيلوريوم يشير إلى احتمال وجود عناصر أخرى، مثل اليود، في المادة المقذوفة من الكيلونوفا. اليود هو عنصر غذائي معدني أساسي ضروري للحياة على الأرض.

س: كيف يساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في هذه الدراسة؟

ج: قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي إمكانات قيمة للأشعة تحت الحمراء ساعدت العلماء على تحديد موقع الكيلونوفا داخل مجرة ​​حلزونية، مما سلط الضوء على أصل اندماج النجم النيوتروني.

س: ما أهمية تلسكوب نانسي جريس الفضائي الروماني؟

ج: سيسمح تلسكوب نانسي جريس الفضائي الروماني، بمجال رؤيته الواسع، لعلماء الفلك بمواصلة استكشاف ومراقبة الكيلونوفا، مما يوفر المزيد من الفرص لدراسة هذه الأحداث الكونية بالتفصيل.

(المصدر: ناسا)