منظور جديد لمصير الكواكب الخارجية التي تدور حول Rho Coronae Borealis

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية الضوء على الزوال الوشيك لأربعة كواكب خارجية في نظام Rho Coronae Borealis (RCB). وتواجه هذه الكواكب الخارجية مصيرًا لا مفر منه، حيث يقترب نجمها المضيف، وهو نجم قزم أصفر يشبه شمسنا، من مرحلة العملاق الأحمر، والتي من المتوقع أن تحدث بعد حوالي مليار سنة.

الدراسة التي تحمل عنوان "تشخيص انغماس الكواكب في نظام Rho CrB" أجراها ستيفن آر كين من قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد. قام كين بالتحقيق في مستقبل Rho Coronae Borealis والكواكب الخارجية التابعة له باستخدام نماذج التطور النجمي.

وكشف البحث أن ثلاثة من الكواكب الخارجية، المسماة Rho Coronae Borealis e وb وc، في وضع ضعيف بشكل خاص بسبب قربها من النجم. تتعرض هذه الكواكب الداخلية لخطر الابتلاع الكامل للنجم المتوسع بمجرد دخوله مرحلة العملاق الأحمر.

وبينما تشير بعض الدراسات إلى أن مصير الكواكب ذات الكتلة الفرعية للمشتري والتي تقع ضمن نطاق معين من النجم محسوم، مما يعني أنه ليس لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة، إلا أن هناك بصيص من الأمل لكواكب أخرى في النظام. عندما يتضخم النجم، يمكن للكواكب أن تتفاعل مع بعضها البعض الجاذبية، مما قد يؤدي إلى رنين متوسط ​​الحركة ويدفعها بعيدًا عن النجم. وفي بعض الحالات، قد يوفر هذا التفاعل طريقًا محتملًا للهروب لهذه الكواكب.

ومع ذلك، فإن تفاعلات المد والجزر نفسها التي يمكن أن تنقذ الكوكب يمكن أن تعمل أيضًا ضده. يمكن لقوى الجاذبية بين الكواكب والنجم أن تدفعهم إلى الداخل، مما يجعلهم أقرب إلى زوالهم. يدرس العلماء هذه العمليات بنشاط من خلال مراقبة النجوم التي تخرج من التسلسل الرئيسي.

في حين أن مصير كل كوكب خارجي في نظام Rho Coronae Borealis قد يختلف بشكل كبير، يشير البحث إلى أن الكوكب e، الكوكب الأعمق، من المرجح أن يتبخر بسرعة عندما يبتلعه النجم. من المتوقع أن يتعرض الكوكب ب، وهو أكبر الكواكب الخارجية الأربعة، لاضطراب في المد والجزر، مما يجعل بقاءه غير محتمل. إن انتفاخ النجم الناجم عن مادة الكوكب ب يمكن أن يؤثر أيضًا على مصير الكوكبين ج و د، مما يسرع من غمرهما.

في حين أن النماذج وعمليات المحاكاة توفر رؤى مهمة حول مستقبل Rho Coronae Borealis وكواكبه الخارجية، إلا أن التفاصيل التفصيلية لمصيرها تظل صعبة التأكد منها مقدمًا حتى الآن. ومع ذلك، يقدم هذا البحث منظورًا جديدًا حول النتائج المحتملة للكواكب الخارجية التي تدور حول نجم في مرحلته العملاقة الحمراء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو رو كوروناي بورياليس؟

ج: Rho Coronae Borealis هو نجم قزم أصفر يقع على بعد حوالي 57 سنة ضوئية من الأرض. تشترك في أوجه التشابه مع شمسنا من حيث الكتلة ونصف القطر واللمعان.

س: كم عمر رو كوروناي بورياليس؟

ج: يبلغ عمر Rho Coronae Borealis حوالي عشرة مليارات سنة، مما يجعله ضعف عمر شمسنا.

س: ما هي مرحلة العملاق الأحمر؟

ج: مرحلة العملاق الأحمر هي مرحلة تطور نجمي حيث يتضخم النجم، مثل Rho Coronae Borealis، إلى أبعاد أسطورية بسبب استنفاد وقود الهيدروجين في قلبه. تحدث هذه المرحلة عندما يستنفد النجم وقوده النووي وتتوسع طبقاته الخارجية.

س: هل سيستهلك النجم الكواكب الخارجية بالكامل؟

ج: من المتوقع أن يتبخر الكوكب الخارجي الأعمق، Rho Coronae Borealis e، بسرعة. من المحتمل أن يواجه الكوكب الخارجي الضخم، Rho Coronae Borealis b، اضطرابًا في المد والجزر، في حين أن الكواكب الخارجية الأخرى قد يتم ابتلاعها أو فقدان كتلتها من خلال التبخر أثناء تحركها نحو النجم.

س: هل هناك أمل في بقاء الكواكب الخارجية؟

ج: قد تؤدي بعض التفاعلات بين الكواكب الخارجية إلى رنين متوسط ​​الحركة أو تدفعها بعيدًا عن النجم، مما يوفر طريقًا محتملاً للهروب. ومع ذلك، يمكن لقوى الجاذبية أيضًا أن تجعلهم أقرب إلى زوالهم. إن بقاء الكواكب الخارجية على قيد الحياة لا يزال غير مؤكد.