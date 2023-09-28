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رائد فضاء واثنين من رواد الفضاء يعودون إلى الأرض بعد عام قياسي في الفضاء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
رائد فضاء واثنين من رواد الفضاء يعودون إلى الأرض بعد عام قياسي في الفضاء

عاد رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بنجاح إلى الأرض بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. سجل رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضاء أميركية، متجاوزا صاحب الرقم القياسي السابق مارك فاندي هاي. هبط الثلاثي في ​​منطقة نائية من كازاخستان في كبسولة سويوز تم إرسالها كبديل بعد أن فقدت مركبتهم الفضائية الأصلية سائل التبريد بسبب اصطدامها بالحطام الفضائي.

وكان من المفترض أن تستمر المهمة 180 يومًا، ولكن انتهى الأمر بتمديدها إلى 371 يومًا. وأمضى روبيو في الفضاء أكثر من أسبوعين أكثر من فاندي هاي، في حين لا تزال روسيا تحمل الرقم القياسي الإجمالي البالغ 437 يومًا لأطول رحلة فضائية. تم إطلاق كبسولة سويوز البديلة في فبراير بعد أن اكتشف المهندسون الروس أن قطعة من النفايات الفضائية قد ثقبت المبرد الخاص بالكبسولة الأصلية. أدت المخاوف بشأن ارتفاع درجة الحرارة إلى اتخاذ قرار بإعادة الكبسولة فارغة.

وصل بدلاء رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقرب من أسبوعين، وواجه أفراد الطاقم الثلاثة العائدون قوى جاذبية شديدة أثناء عودتهم إلى الغلاف الجوي للأرض. وكانت أطقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد لاستعادتهما بمجرد هبوطهما في سهول كازاخستان القاحلة.

وأعرب روبيو، وهو طبيب بالجيش وطيار مروحية، خلال مؤتمر صحفي عن توقعه لتحية زوجته وأطفاله وكيف أن الجانب النفسي لقضاء عام في الفضاء كان أكثر صعوبة مما كان يتوقعه في البداية. ليس لدى وكالة ناسا حاليًا أي خطط لمهمات مستقبلية تستمر لمدة عام، لذا قد يظل سجل روبيو قائمًا لبعض الوقت.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس

مصادر:
- وكالة أسوشيتد برس

By روبرت أندرو

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