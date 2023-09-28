عودة رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة استمرت لمدة عام

عاد رائد فضاء أمريكي من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بأمان إلى الأرض بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن عام في الفضاء. سجلت هذه الإقامة الممتدة رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية. هبط الثلاثي في ​​منطقة نائية في كازاخستان عن طريق النزول في كبسولة سويوز، والتي كانت بديلاً لرحلتهم الأصلية التي تضررت بسبب النفايات الفضائية وفقدت سائل التبريد أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

كان من المقرر في الأصل أن تكون مهمة مدتها 180 يومًا، لكن الإقامة الطويلة نتجت عن ظروف غير متوقعة. أمضى رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا فرانك روبيو أكثر من أسبوعين في الفضاء أكثر من حامل الرقم القياسي السابق، مارك فاندي هاي. ومع ذلك، فإن الرقم القياسي العالمي لأطول مهمة فضائية لا يزال يحمله رواد الفضاء الروس الذين أمضوا 437 يومًا في الفضاء في منتصف التسعينيات.

وكانت كبسولة سويوز المستخدمة في رحلة العودة هي كبسولة بديلة تم إطلاقها في فبراير. يُشتبه في أن قطعة من الخردة الفضائية اخترقت المبرد الخاص بكبسولتها الأصلية، مما تسبب في القلق بشأن إلكترونيات الكبسولة وارتفاع درجة حرارة الركاب. وكإجراء احترازي، عادت المركبة فارغة.

تم استبدال رواد الفضاء أخيرًا بطاقم جديد قبل أسبوعين، حيث لم تكن هناك كبسولة سويوز متاحة في وقت سابق. وأعرب الدنماركي أندرياس موجينسن، القائد الجديد للمحطة الفضائية، عن امتنانه لرواد الفضاء العائدين قبل مغادرتهم محطة الفضاء الدولية.

طوال فترة الهبوط، أبلغ رواد الفضاء الثلاثة عن شعورهم بالارتياح. لقد واجهوا قوى جاذبية شديدة عندما عادت كبسولتهم إلى الغلاف الجوي للأرض، وهبطت في النهاية في السهوب الكازاخستانية القاحلة. وصلت أطقم الإنقاذ على الفور عبر طائرات الهليكوبتر لمساعدة رواد الفضاء.

وصف رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو المدة الطويلة التي قضاها في الفضاء بأنها تمثل تحديًا نفسيًا، واعترف بأنه لم يكن ليوافق على قضاء عام كامل في الفضاء في البداية. لقد فاته العديد من المعالم العائلية المهمة خلال فترة وجوده بعيدًا. حاليًا، لا توجد خطط لمزيد من المهام التي تستغرق عامًا واحدًا من قبل وكالة ناسا. قد يستمر سجل روبيو لبعض الوقت.

قطع رواد الفضاء الثلاثة إجمالي 157 مليون ميل، وداروا حول الأرض حوالي 6,000 مرة منذ إطلاقهم العام الماضي في سبتمبر.

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– تعريف كبسولة سويوز: مركبة فضائية مأهولة تستخدمها روسيا لرحلات الفضاء المأهولة.

– تعريف محطة الفضاء الدولية (ISS): قمر صناعي صالح للسكن ويعمل كمختبر لأبحاث الفضاء.

– تعريف النفايات الفضائية: الأجسام البائدة التي صنعها الإنسان في الفضاء، بما في ذلك الأقمار الصناعية القديمة وشظايا إطلاق الصواريخ.