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تعود كبسولة سويوز بأمان من مهمة استمرت لمدة عام

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
تعود كبسولة سويوز بأمان من مهمة استمرت لمدة عام

عادت كبسولة سويوز بنجاح إلى الأرض بعد إكمال مهمة في الفضاء استمرت لمدة عام. تم استبدال كبسولة سويوز الأصلية بسبب الاشتباه في حدوث أضرار ناجمة عن الحطام الفضائي. أعادت كبسولة سويوز الجديدة الطاقم - رائد الفضاء الأمريكي روبن روبيو ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين - بأمان إلى الأرض. خلال المهمة، غاب روبيو عن معالم عائلية مهمة، لكنه يتطلع إلى لم شمله مع أحبائه.

اشتبه المهندسون في أن قطعة من الخردة الفضائية اخترقت المبرد الخاص بكبسولة سويوز الأصلية، مما أدى إلى مخاوف بشأن ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية وسلامة الطاقم على متن المركبة الفضائية. ورحب القائد الجديد للمحطة الفضائية، أندرياس موجينسن، بعودة أفراد الطاقم إلى عائلاتهم، معترفًا بتضحياتهم وتفانيهم.

واعترف روبيو، وهو طبيب بالجيش وطيار مروحية، بأن الجانب النفسي لقضاء عام في الفضاء كان أكثر صعوبة مما توقع. وأعرب عن حرصه على معانقة زوجته وأطفاله عند عودته. سافر أفراد الطاقم مسافة 157 مليون ميل، وقاموا بالدوران حول الأرض حوالي 6,000 مرة خلال مهمتهم.

ليس لدى وكالة ناسا خطط فورية لمزيد من المهام التي تستمر لمدة عام. يشير إكمال هذه المهمة بنجاح إلى التقدم والإنجازات في مجال استكشاف الفضاء. إن العودة الآمنة لأفراد الطاقم هي شهادة على التخطيط الدقيق والخبرة التي يتمتع بها المهندسون ووكالات الفضاء المعنية.

مصادر:
- قسم الصحة والعلوم في وكالة أسوشيتد برس
- مارسيا دان، وكالة أسوشيتد برس

By روبرت أندرو

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