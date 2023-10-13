تحدد الدراسة الآلاف من إنزيمات قطع الحمض النووي القابلة للبرمجة

حددت دراسة جديدة أجراها معهد ماكغفرن لأبحاث الدماغ التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآلاف من إنزيمات قطع الحمض النووي القابلة للبرمجة والتي تسمى Fanzors. Fanzors عبارة عن إنزيمات موجهة بالحمض النووي الريبي (RNA) يمكن برمجتها لقطع الحمض النووي في مواقع محددة، على غرار الإنزيمات البكتيرية المستخدمة في نظام تحرير الجينات كريسبر (CRISPR) المستخدم على نطاق واسع. يشير البحث، الذي نشر في مجلة Science Advances، إلى اكتشاف إنزيمات فانزور الطبيعية المتنوعة التي يمكن تكييفها للبحث أو الطب.

أثبتت الإنزيمات الموجهة بالحمض النووي الريبي (RNA) أنها أدوات قيمة في المختبر، كما يتضح من نجاح أدوات تحرير الجينوم المستندة إلى تقنية كريسبر. أحدثت هذه الأدوات ثورة في تعديل الحمض النووي وسرّعت الأبحاث في مجال العلاجات الجينية. اكتشف العلماء منذ ذلك الحين العديد من إنزيمات دليل الحمض النووي الريبوزي (RNA) في البكتيريا التي تتمتع بميزات فريدة مناسبة للاستخدام في المختبر. إن الاكتشاف الأخير لـ Fanzors يوسع حدود علم الأحياء الموجه بالـ RNA. في السابق، لم يتم العثور على مثل هذه الإنزيمات إلا في الكائنات حقيقية النواة، وهي مجموعة تضم النباتات والحيوانات والفطريات، والتي تتميز بنواتها المرتبطة بغشاءها.

إحدى المزايا المحتملة لاستخدام الإنزيمات من الكائنات حقيقية النواة هي ملاءمتها المحتملة للاستخدام في حقيقيات النوى الأخرى، بما في ذلك البشر، بسبب تطورها الطبيعي في بيئات وراثية مماثلة. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن إنزيمات فانزور يمكن هندستها وراثيا لقطع تسلسلات معينة من الحمض النووي في الخلايا البشرية بدقة. تظهر الدراسة الجديدة أن بعض الـ Fanzors يمكنها استهداف تسلسل الحمض النووي في الخلايا البشرية حتى بدون التحسين.

قام الباحثون بتوسيع التنوع المعروف لإنزيمات فانزور بشكل كبير من خلال تحديد أكثر من 3,600 فانزور في حقيقيات النوى والفيروسات التي تصيبها، مما أدى إلى تحديد خمس عائلات مختلفة من الإنزيمات. كشف التحليل المقارن لهذه الإنزيمات عن دليل على وجود تاريخ تطوري طويل.

يُعتقد أن Fanzors تطورت من إنزيمات بكتيرية مقطعة للحمض النووي الريبوزي (RNA) تسمى TnpBs. يشير البحث إلى أن هذه البكتيريا السابقة دخلت الخلايا حقيقية النواة عدة مرات، ربما من خلال الانتقال عن طريق الفيروسات أو عن طريق البكتيريا التكافلية. بمجرد دخول الإنزيمات إلى الخلايا حقيقية النواة، طورت ميزات مناسبة لبيئتها الجديدة، مثل الإشارة التي تسمح لها بدخول نواة الخلية والوصول إلى الحمض النووي.

أظهرت التجارب التي أجريت في الدراسة أن الفانزورات تمتلك موقعًا نشطًا متميزًا لقطع الحمض النووي مقارنة بنظيراتها البكتيرية، مما يؤدي إلى دقة أكبر عند قطع التسلسلات المستهدفة. علاوة على ذلك، تفتقر الفانزورات إلى النشاط غير الشرعي الذي أظهرته أسلافها البكتيرية، والذي يقطع تسلسلات الحمض النووي الأخرى بالإضافة إلى الهدف المقصود.

ويأمل الباحثون أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث إلى تطوير أدوات متطورة لتحرير الجينوم تعتمد على Fanzors. إن قدراتها الفريدة تجعلها منصة جديدة واعدة في مجال الأنظمة الموجهة بالحمض النووي الريبوزي (RNA).

مصادر:

– التقدم العلمي (مجلة)

– https://mcgovern.mit.edu/news/news/mapping-multitude-programmable-dna-cuts