الباحثون يطورون تقنية جديدة لتحليل البروتين الخالي من الأضرار

حقق باحثون من جامعة تكساس إيه آند إم وTEES طفرة في تحليل البروتين من خلال تقديم تقنية جديدة تسمى التنميط الحراري لتفاعل رامان (TRIP). تقليديًا، كان مطياف رامان يمثل تحديًا للباحثين في مجال الطب الحيوي بسبب الأضرار التي لحقت بالبروتينات الحية أثناء القياسات البصرية. ومع ذلك، فإن نهج TRIP يسمح بالتركيز المنخفض، وعروض منخفضة الجرعة للتفاعلات من البروتين إلى يجند في الظروف ذات الصلة، مما يوفر قياسات خالية من الملصقات وقابلة للتكرار بدرجة كبيرة.

مطيافية رامان هي تقنية تتضمن تسليط ضوء أحادي اللون على عينة ومراقبة الضوء المتناثر الذي يظهر. ومع ذلك، فإن الحرارة المتولدة عن الضوء أدت تاريخيًا إلى تدمير البروتينات الحية، مما أدى إلى نتائج غير متناسقة. الآن، يقدم TRIP حلاً عن طريق تبريد السطح أو الركيزة، مما يمنع تلف البروتين. وهذا يسمح للباحثين بالحصول على المعلومات اللازمة دون المساس بسلامة البروتينات.

إن الآثار المترتبة على هذا الاختراق كبيرة. تلعب التفاعلات بين البروتينات دورًا حاسمًا في العمليات البيولوجية المختلفة، بما في ذلك نقل الإشارة والاستجابات المناعية وتنظيم الجينات. وقد تؤدي قدرة TRIP على اكتشاف هذه التفاعلات في الوقت الفعلي إلى تقصير الجدول الزمني لاختبار الأدوية واللقاحات، مما قد يؤدي إلى تطوير أكثر سرعة وفعالية من حيث التكلفة.

علاوة على ذلك، تتطلب تقنية TRIP أحجام عينات أصغر وتركيزات أقل من البروتين، مما يجعلها خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة للاختبار. هذا التقدم في تحليل البروتين لديه القدرة على إحداث ثورة في الاختبارات السريرية من خلال تقديم نتائج في نفس اليوم بدقة أعلى.

يقوم فريق البحث أيضًا باستكشاف تطبيقات إضافية لطريقة TRIP. ويأملون في تحديد التركيب الكيميائي للبروتينات باستخدام هذه التقنية، والتي يمكن أن يكون لها آثار على تحليل الحمض النووي والجزيئات البيولوجية الأخرى.

وبشكل عام، فإن تطوير تقنية TRIP يقدم حلاً واعداً للتحديات التي تواجه تحليل البروتين. وبفضل قدرته على توفير قياسات خالية من الأضرار في الظروف ذات الصلة، فإن TRIP لديه القدرة على إحداث تحول في مجالات مختلفة، بما في ذلك تطوير الأدوية، واختبار اللقاحات، والتشخيص السريري.

مصادر:

- "فحص التفاعلات الدوائية بدون ملصقات عبر مجهر رامان" بقلم نارانجيليل ألتانجيريل، بنيامين دبليو نيومان، فيليب آر هيمر، فلاديسلاف في. ياكوفليف، نافيد راجيل، زينهوان يي، أليكسي في. سوكولوف، ومارلان أو. سكالي

- بدعم من مكتب القوات الجوية للبحث العلمي (AFOSR)، ومكتب الأبحاث البحرية، ومؤسسة روبرت أ. ويلش، وTEES، والمعاهد الوطنية للصحة، وبرنامج المنح X بجامعة تكساس إيه آند إم.