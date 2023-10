By

قوانين الحفظ هي مبادئ أساسية في الفيزياء تصف الحفاظ على كميات أو خصائص معينة في أنظمة فيزيائية معزولة مع مرور الوقت. هذه القوانين، التي تشمل الحفاظ على طاقة الكتلة، والزخم، والشحنة الكهربائية، ضرورية لفهم سلوك الكون. وهي تحدد العمليات التي يمكن أن تحدث أو لا تحدث في الطبيعة. على سبيل المثال، يكشف الحفاظ على الزخم أن مجموع كل العزم يظل ثابتًا في نظام مغلق قبل وبعد الحدث، مثل الاصطدام.

في حين أن قوانين الحفظ راسخة في الميكانيكا الكلاسيكية، فإنها تصبح أكثر إثارة للاهتمام في عالم ميكانيكا الكم. في ميكانيكا الكم، تُشتق نظريات الحفظ من مبادئ مثل تناظرات الأنظمة الفيزيائية، على عكس الميكانيكا الكلاسيكية حيث يتم افتراضها منذ البداية.

في دراسة جديدة نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، طور الباحثون تجربة فكرية لمواصلة استكشاف قوانين الحفظ في ميكانيكا الكم. التجارب الفكرية، والسيناريوهات الافتراضية المستخدمة لاستكشاف عواقب النظريات والمبادئ، توفر رؤى جديدة حول طبيعة ميكانيكا الكم.

تتضمن التجربة الفكرية التي أنشأها الباحثون شخصيتين، أليس وبوب، يجلسان على كراسي وعجلات تواجه بعضها البعض. عندما تدفع بعضها البعض، فإنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين بنفس السرعة، مما يؤدي إلى مجموع ثابت من السرعات يساوي الصفر. وهذا يدل على الحفاظ على الزخم داخل عالم الكم.

تمتد أهمية هذه التجربة الفكرية إلى ما هو أبعد من سيناريوها المحدد. وهو يوضح قابلية التطبيق العالمي لقوانين الحفظ، بما في ذلك السيناريوهات ذات الكتل المتفاوتة والحركة الأولية والتفاعلات المعقدة. تنبثق قوانين الحفظ من التماثلات الموجودة في الطبيعة، وتبقى إمكانية التنبؤ بها بغض النظر عن التفاصيل المحددة للتفاعلات.

لكن في ميكانيكا الكم، تواجه قوانين الحفظ التقليدية تحديات. إن قياس كمية معينة في نظام كمي يؤدي إلى اضطراب النظام، مما يغير بشكل أساسي تطوره اللاحق. للتغلب على هذا التحدي، صمم الباحثون إعدادًا تجريبيًا يتضمن إعداد نظام كمي في حالة أولية محددة وقياس الكمية المحفوظة مباشرة بعد التحضير. ثم سمحوا للنظام بالتطور دون أي قياسات، وكشفوا أن الحفاظ على الزخم الزاوي يستمر حتى في الحالات الفردية.

تساهم هذه الدراسة في فهم أعمق للمبادئ الأساسية لميكانيكا الكم وقوانين الحفظ التي تحكم سلوك الأنظمة الكمومية. ومن خلال استكشاف هذه القوانين من خلال التجارب الفكرية والإعدادات التجريبية المبتكرة، يمكن للعلماء الاستمرار في كشف أسرار عالم الكم.

مصادر:

– العنوان: قوانين الحفظ في ميكانيكا الكم موضحة بالتجارب

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

المؤلفون: جورج زهاريا، ماركوس س. كيرشنر، ساندو بوبيسكو

التاريخ: نوفمبر شنومكس