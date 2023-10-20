حل لغز المجرات الساطعة المبكرة: تكوين النجوم المتفجرة

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مؤخرًا صورًا لبعض أقدم المجرات في الكون، والتي تشكلت خلال بضع مئات الملايين من السنين من الانفجار الكبير. بدت هذه المجرات مشرقة جدًا، وكبيرة جدًا، وتطورت جدًا بالنسبة لعمرها، مما يشكل تحديًا للنموذج القياسي لعلم الكونيات. ومع ذلك، يشير بحث جديد نُشر في The Astrophysical Journal Letters إلى أن تشكل النجوم المتفجرة، وهي ظاهرة تتضمن فترات قصيرة ومكثفة من ولادة وموت النجوم تليها مراحل أطول وأكثر هدوءًا، يمكن أن تفسر هذا اللغز.

استخدم الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة من مشروع ردود فعل البيئات النسبية (FIRE) للتحقيق في هذه المشكلة. كشفت عمليات المحاكاة أن تشكل النجوم المتفجرة يمكن أن يكون مسؤولاً عن السطوع المفاجئ الذي لوحظ في المجرات المبكرة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. يعد تشكل النجوم المتفجرة أمرًا شائعًا في المجرات منخفضة الكتلة ويتميز بتدفقات من تكوين النجوم تليها انفجارات المستعرات الأعظم، والتي تقذف الغاز الذي يتراجع لاحقًا ليشكل نجومًا جديدة. ومع ذلك، عندما تصبح المجرات ضخمة بما فيه الكفاية، فإن جاذبيتها تحافظ على تماسك المجرة وتجعلها في حالة مستقرة، مما يمنع قذف الغاز.

إذا تم تأكيد هذا التفسير، فإنه سيتجنب الحاجة إلى مراجعات أو تعديلات على النموذج القياسي لعلم الكونيات. تسلط هذه النتائج الضوء على فيزياء الفجر الكوني وتتحدى التكهنات السابقة حول الكون المبكر. من خلال توفير أدلة رصدية قوية، زاد تلسكوب جيمس ويب الفضائي فهمنا للتفاصيل الفيزيائية للمجرات بشكل كبير، ويسمح لنا بإعادة النظر ودراسة فيزياء الكون المبكر.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– غوشاو صن، زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة نورث وسترن

– كلود أندريه فوشير جيجير، عالم فلك في جامعة نورث وسترن