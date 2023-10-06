تطور غير متوقع: المجرات المبكرة أكبر بكثير من المتوقع، حسبما وجدت دراسة جديدة

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء الفيزياء الفلكية في جامعة نورث وسترن أن المجرات الأولى في الكون قد لا تكون ضخمة كما كان يعتقد سابقًا. وتظهر عمليات المحاكاة الجديدة التي أجراها فريق البحث أن هذه المجرات تبدو أكبر بسبب الانفجارات غير المنتظمة والمكثفة لتكوين النجوم.

وقد شكل اكتشاف هذه المجرات المبكرة، التي ظهرت بعد أقل من مليار سنة من الانفجار الكبير، تحديا للنماذج الكونية الحالية. وفقًا للنموذج القياسي، لم يكن هناك وقت كافٍ لتصبح المجرات مشرقة وضخمة وناضجة كما تبدو. أثار هذا التناقض تساؤلات حول عمر الكون ودقة النماذج الكونية.

استخدم الفريق، بقيادة زميل ما بعد الدكتوراه Guochao (Jason) Sun، عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة كجزء من مشروع ردود الفعل على البيئات النسبية (FIRE). سمحت هذه المحاكاة للباحثين بوضع نموذج لكيفية تشكل المجرات بعد وقت قصير من الانفجار الكبير، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة والكتلة والزخم والعناصر الكيميائية. وأظهرت عمليات المحاكاة أن تشكل النجوم في المجرات المبكرة حدث على شكل انفجارات، حيث تشكلت العديد من النجوم في وقت واحد تليها فترات من عدم النشاط.

وهذه الظاهرة، المعروفة باسم "التشكل النجمي المتفجر"، نادرة في المجرات الحديثة مثل مجرة ​​درب التبانة، حيث تتشكل النجوم بمعدل ثابت. ومع ذلك، في المجرات المبكرة، تسببت انفجارات تكوين النجوم في ومضات شديدة من الضوء، مما جعل هذه المجرات تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع. نجحت عمليات المحاكاة في إعادة إنتاج وفرة المجرات الساطعة التي رصدها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST).

توفر الأفكار الجديدة حول تكوين المجرات المبكرة معلومات لا تقدر بثمن حول فيزياء الكون. من خلال دراسة أكبر الهياكل في الكون، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل للأسرار الكونية مثل توتر هابل، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة. سلطت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي خلال فترة الفجر الكوني، حيث تشكلت النجوم والمجرات الأولى، الضوء على حقبة كان يتعذر الوصول إليها سابقًا في الكون.

تفتح هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، آفاقًا جديدة للبحث في تكوين المجرات وتطورها. تقدم ظاهرة تشكل النجوم المتفجرة تفسيرا للسطوع غير المتوقع لهذه المجرات المبكرة وتوفر منظورا جديدا للعمليات التي شكلت الكون في مهده.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (نشر)

– جامعة نورث وسترن (مؤسسة بحثية)

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي (مهمة ناسا)