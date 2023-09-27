قمر الحصاد لهذا الأسبوع: القمر العملاق الأخير لهذا العام

ينتظر مراقبو السماء في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع الاستمتاع برؤية آخر قمر عملاق لهذا العام. وسيظهر البدر القادم، والمعروف باسم “قمر الحصاد”، أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد، مما يخلق مشهدا يحبس الأنفاس لمن يحالفهم الحظ بمشاهدته.

ويحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع اقتراب القمر من الأرض في مداره الإهليلجي. وتؤدي هذه الظاهرة إلى ظهور القمر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من البدر العادي. مصطلح "القمر العملاق" صاغه المنجم ريتشارد نول في عام 1979، ومنذ ذلك الحين اكتسب شعبية بين عشاق السماء.

قمر الحصاد هو البدر الذي يحدث في أقرب وقت للاعتدال الخريفي، والذي يقع في 22 سبتمبر تقريبًا. هذا العام، سيصل قمر الحصاد إلى ذروة سطوعه في 20 سبتمبر. يأتي اسم "قمر الحصاد" من تقليد المزارعين الذين يستخدمون ضوء القمر لتمديد ساعات عملهم خلال موسم الحصاد المزدحم.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن أفضل وقت لمشاهدة قمر الحصاد هو بعد وقت قصير من غروب الشمس عندما يكون القمر فوق الأفق مباشرة. وفي هذا الوقت، قد يبدو القمر أكبر من المعتاد بسبب الوهم البصري الناجم عن قربه من الأجسام المحيطة به في الأفق.

في حين أن قمر الحصاد هو مشهد جميل، إلا أن أهميته تتجاوز جاذبيته البصرية. ربطت العديد من الثقافات حول العالم قمر الحصاد بوقت الوفرة والامتنان واحتفالات الحصاد. إنه يرمز إلى نهاية الصيف وبداية الخريف، وهو وقت التحول والتأمل.

لذلك، احصل على بطانية، وابحث عن مكان مريح، واستمتع بالقمر العملاق الأخير لهذا العام. إنها فرصة مثالية للاستمتاع بعجائب عالمنا وتقدير الجمال الذي تقدمه لنا الطبيعة.

مصادر:

- "سيكون قمر الحصاد هذا الأسبوع هو آخر قمر عملاق لهذا العام" - إذاعة جورجيا العامة.