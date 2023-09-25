قمر الحصاد العملاق يضيء سماء الخريف

سيزين قمر الحصاد، المعروف أيضًا باسم قمر الذرة، سماء الليل من ليلة الخميس وحتى وقت مبكر من يوم الجمعة. هذا البدر، الذي يحدث بالقرب من بداية الخريف، حصل على اسمه من المزارعين الذين اعتمدوا على ضوءه للعمل في وقت متأخر من الليل لجني محاصيلهم. هذا العام، سيكون قمر الحصاد قمرًا عملاقًا، وسيظهر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر بدرا ويكون في أقرب نقطة له من الأرض. سيكون قمر الحصاد العملاق هذا العام هو الأخير من بين أربعة أقمار عملاقة متتالية، بعد ظهور قمر باك في يوليو، وقمر سمك الحفش في 1 أغسطس، والقمر الأزرق في 30 أغسطس.

ستتاح لمراقبي النجوم فرصة رؤية اكتمال القمر في الأيام التي تسبق الذروة وبعدها. وبينما سيكون القمر في ذروته عند الساعة 5:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، فإنه سيكون مرئيًا بالفعل بعد حلول الظلام يوم الخميس.

بالإضافة إلى قمر الحصاد العملاق، سيتمكن مراقبو السماء أيضًا من إلقاء نظرة على زحل. وفي ليلة الثلاثاء، وبالنظر إلى السماء الجنوبية الشرقية، يمكن رؤية الكوكب أعلى قليلاً وعلى يسار القمر.

ومن المثير للاهتمام أن القمر الأزرق العملاق هذا العام، والذي ظهر الشهر الماضي، كان آخر قمر يحدث خلال السنوات الـ 14 التالية. وستكون الأحداث القادمة للقمر الأزرق العملاق في يناير ومارس من عام 2037.

وبالنظر إلى المستقبل، يعد خريف 2023 بالعديد من الأحداث السماوية المثيرة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سيكون كسوف الشمس "حلقة النار" مرئيا في جنوب غرب الولايات المتحدة. وسيكون هناك أيضًا قمر الصياد وخسوف كوكب الزهرة في نوفمبر. علاوة على ذلك، فإن زخة شهب المرأة المسلسلة، التي لم تتم رؤيتها منذ 171 عامًا، ستبلغ ذروتها في ديسمبر، مما سيتيح لمراقبي السماء رؤية حوالي 60 شهابًا.

مصادر:

- ناسا

- فوربس