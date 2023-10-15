الكشف عن أسرار الكويكب بينو

قامت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا بتسليم عينات من الكويكب Bennu إلى الأرض، وقد قدم التحليل الأولي رؤى مثيرة. تُظهر عينة المادة دليلاً على وجود الماء والمحتوى العالي من الكربون، مما يشير إلى وجود اللبنات الأساسية للحياة على كوكبنا. يمكن أن يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم أصول الحياة على الأرض بشكل أفضل وإمكانية الحياة في أماكن أخرى من الكون.

وتم الكشف عن العينات في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في 11 أكتوبر، حيث عرض العلماء الصخور والغبار التي يبلغ عمرها 4.5 مليار عام. يقع الجزء الأكبر من العينة داخل مجمع العينات OSIRIS-REx، مع وجود مادة مرئية من Bennu في الخارج.

وفي أخبار فضائية أخرى، عاد رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو مؤخرًا إلى الأرض بعد أن أمضى 371 يومًا محطمًا الرقم القياسي على متن محطة الفضاء الدولية. خلال مؤتمر صحفي عُقد في 13 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث روبيو عن مهمته وتفرد كوكبنا. توفر الرحلات الفضائية الممتدة مثل رحلة روبيو بيانات قيمة عن تأثيرات السفر طويل الأمد إلى الفضاء على جسم الإنسان، وهو أمر بالغ الأهمية للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ.

علاوة على ذلك، تم إطلاق المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا بنجاح في 13 أكتوبر. تتجه Psyche، التي تركب فوق صاروخ SpaceX Falcon Heavy، نحو كويكب غني بالمعادن يحمل نفس الاسم. وتهدف هذه المهمة إلى دراسة الكويكب والحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل الكواكب الصخرية مثل الأرض.

وأخيرًا، قدمت وكالة ناسا تغطية حية لكسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر. ويحدث هذا الحدث السماوي النادر عندما يمر القمر أمام الشمس لكنه لا يغطيها بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور "حلقة النار" في السماء. أتيحت الفرصة للناس في جميع أنحاء الولايات الـ 48 المتجاورة لمشاهدة كسوف جزئي على الأقل.

تسلط هذه التطورات الأخيرة في استكشاف الفضاء الضوء على جهود ناسا المستمرة لتوسيع فهمنا للكون وكشف أسرار الأجرام السماوية.

مصادر:

– ناسا: الكشف عن عينات تاريخية عادت من كويكب بينو

- ناسا: روبيو يناقش الرحلات الفضائية التي حطمت الأرقام القياسية

- ناسا: المركبة الفضائية Psyche تنطلق إلى عالم معدني

- ناسا: تغطية ناسا لكسوف الشمس الحلقي