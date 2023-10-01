أكملت مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا مهمة إعادة عينة الكويكب التاريخية

هبطت أول مهمة عودة لعينات كويكب تابعة لوكالة ناسا، OSIRIS-REx، بنجاح على الأرض في 24 سبتمبر بعد جمع عينات من الصخور والغبار من الكويكب بينو. وتم نقل كبسولة عودة العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم تخزين العينات ومشاركتها مع العلماء في جميع أنحاء العالم. ستساعد هذه المهمة علماء الفلك على فهم كيفية تشكل الكواكب وكيف بدأت الحياة، بالإضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة للكويكبات القريبة من الأرض.

رائد فضاء ناسا يسجل الرقم القياسي الأمريكي ببقاءه في الفضاء لمدة 371 يومًا

ووقع حدث تاريخي آخر في 27 سبتمبر عندما عاد رائد فضاء ناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد أن أمضى 371 يومًا في الفضاء وهو رقم قياسي أمريكي. هبط روبيو مع اثنين من زملائه بسلام في كازاخستان. وستمكن هذه المهمة الموسعة الباحثين من دراسة تأثيرات رحلات الفضاء الطويلة الأمد على البشر.

التقدم المحرز في مهمة Artemis II التابعة لناسا إلى القمر

تم الانتهاء من المرحلة الأساسية لصاروخ Artemis II Moon التابع لناسا، والمجهز بجميع محركات RS-25 الأربعة، في منشأة ميشود للتجميع التابعة لناسا. أكمل رواد فضاء Artemis II أيضًا أول سلسلة من اختبارات النظام الأرضي المتكاملة في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا. ستكون Artemis II أول مهمة مأهولة لناسا في إطار برنامج Artemis، الذي يهدف إلى هبوط البشر التاليين على سطح القمر.

معاينة الكسوف الحلقي "حلقة النار".

في 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي النادر مرئيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من ولاية أوريغون إلى تكساس. ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يحجب القمر الشمس بالكامل، مما يخلق تأثير "حلقة النار". ويتيح هذا الحدث فرصة للمراقبين لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة. تفضل بزيارة Solarsystem.nasa.gov/eclipses لمعرفة المزيد عن الكسوف.

مصادر:

- ناسا: تأسست الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) عام 1958، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.

- OSIRIS-REx: تم إطلاق المركبة الفضائية Origins، Spectral Interpretation، Resource Identification، Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) في عام 2016، وهي أول مهمة عودة لعينات من الكويكبات تابعة لناسا.

- أرتميس XNUMX: مهمة أرتميس XNUMX هي جزء من برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر.