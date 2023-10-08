تستعد بعثة Psyche التابعة لناسا لدراسة الكويكب الغني بالمعادن

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا مركبتها الفضائية Psyche في مهمة ضخمة لدراسة كويكب غني بالمعادن في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في 12 أكتوبر، حيث ستبدأ المركبة الفضائية في رحلة طولها 2.2 مليار ميل إلى كويكب Psyche. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستكشف فيها ناسا كويكبًا يتكون في الغالب من المعدن وليس الصخور أو الجليد. وتهدف المهمة إلى كشف أسرار تكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض.

وفي معلم هام آخر، وصلت مهمة CHAPEA Mars التناظرية التابعة لناسا مؤخرًا إلى يومها المائة. ويعيش الطاقم التطوعي المكون من أربعة أشخاص في موطن محاكاة للمريخ في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، ويقومون بالأنشطة التي سيقوم بها رواد الفضاء خلال البعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ. وستساهم الأفكار المكتسبة من هذه المهمة المحاكاة، إلى جانب الدروس المستفادة من مهمات أرتميس على القمر، في الإعداد لإرسال رواد فضاء إلى المريخ.

صادف الأول من أكتوبر الذكرى السنوية الخامسة والستين لبدء عمليات ناسا رسميًا. رداً على التقدم السوفييتي في استكشاف الفضاء، وقع الرئيس دوايت أيزنهاور على القانون الوطني للملاحة الجوية والفضاء ليصبح قانوناً، مما أدى إلى إنشاء وكالة ناسا باعتبارها الوكالة الرائدة المسؤولة عن برنامج الفضاء المدني الأمريكي. قامت ناسا بدمج عناصر من سابقتها، اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية، والتي ركزت على تطوير أبحاث الطيران.

كما احتفلت وكالة ناسا بالذكرى الخامسة عشرة لبرنامج أبحاث الطلاب المحمولة جواً (SARP) هذا الصيف. يوفر برنامج SARP لطلاب المرحلة الجامعية العليا خبرة بحثية عملية أثناء مشاركتهم في حملات علمية حقيقية على متن مختبرات العلوم المحمولة جواً التابعة لناسا. وقد تم تجهيز هذه المختبرات بطائرات مجهزة خصيصًا للمشاريع البحثية.

تُعد هذه المعالم والمهام بمثابة نقاط انطلاق مهمة في استكشاف ناسا المستمر ودراستها لكوننا.

مصادر:

– ناسا (https://www.nasa.gov/)

– مهمة ناسا النفسية (https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/mission/index.html)