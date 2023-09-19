تقديم Find Starlink: أداة لتتبع وعرض أقمار Starlink الصناعية في الوقت الفعلي

هل تساءلت يومًا ما إذا كان بإمكانك اكتشاف أقمار Starlink الفضائية الخاصة بإيلون ماسك من موقعك؟ بفضل أداة جديدة تسمى Find Starlink، يمكنك الآن تتبع هذه الأقمار الصناعية وعرضها في الوقت الفعلي. على الرغم من أن خريطة Starlink متاحة للعامة منذ بعض الوقت، فقد تم استخدامها بشكل أساسي للتحقق من التغطية في مناطق محددة. ومع ذلك، يأخذ Find Starlink خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح للمستخدمين برؤية رؤية الأقمار الصناعية وأوقات المشاهدة المثالية وقيم السطوع المرتبطة بها بناءً على موقعها أو إحداثياتها.

أحد الجوانب الأكثر روعة في مراقبة أقمار ستارلينك هو مظهرها. وعندما يتم تجميعها معًا، فإنها تشكل سلسلة من الأضواء التي تتدفق عبر سماء الليل. على عكس الأقمار الصناعية الأخرى التي تظهر كنقاط ضوئية فردية، فإن كوكبة ستارلينك تخلق عرضًا مرئيًا ساحرًا.

يذكر موقع Find Starlink المستخدمين أنه على الرغم من أن القمر الصناعي قد يبدو في الأعلى، إلا أن فقدان مجموعة منه أمر شائع جدًا. تتحرك هذه الأقمار الصناعية بسرعة مذهلة تبلغ 300 ميل في الدقيقة، مما يجعل من السهل تفويتها حتى لو قمت بتوقيت المشاهدة بشكل صحيح. لذا، لا تثبط عزيمتك إذا لم تتمكن من إلقاء نظرة عليها على الفور.

من المهم ملاحظة أن Find Starlink هي أداة مستقلة وليست تابعة رسميًا لشركة SpaceX أو Starlink. وبدلاً من ذلك، يستخدم الإحداثيات لتتبع مسارات هذه الكوكبات الضخمة أثناء دورانها حول الأرض.

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة أعجوبة أقمار Starlink الصناعية التابعة لـ Elon Musk، فجرّب Find Starlink. أدخل موقعك أو إحداثياتك، واكتشف متى وأين يمكنك إلقاء نظرة على هذه الأضواء الرائعة المتدفقة عبر السماء.

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