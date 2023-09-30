تم تطوير مستشعر العرق لمراقبة مستويات هرمون الاستروجين من أجل صحة المرأة

حقق باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) طفرة في مراقبة الصحة من خلال تطوير جهاز استشعار للعرق مصمم خصيصًا لقياس مستوى الاستراديول، وهو هرمون من فئة الإستروجين، في عرق المرأة. يتمتع هذا النهج غير الجراحي بالقدرة على تقديم رؤى قيمة حول الخصوبة بالإضافة إلى التقدم في العلاج بالهرمونات البديلة (HRT).

تقليديًا، اعتمدت مراقبة الخصوبة على طرق مثل تتبع درجة حرارة الجسم، والتي قد لا تكون دقيقة دائمًا. ومع ذلك، فإن مستشعر العرق الجديد يوفر حلاً أكثر موثوقية. مع زيادة مستويات الاستراديول قبل الإباضة، يمكن لجهاز الاستشعار تقديم تنبيهات مبكرة وأكثر دقة لأولئك الذين يحاولون الحمل، سواء بشكل طبيعي أو من خلال الإخصاب في المختبر (IVF).

بالإضافة إلى مراقبة الخصوبة، يمكن أن يكون مستشعر العرق مفيدًا أيضًا للأفراد الذين يخضعون للعلاج التعويضي بالهرمونات. بدلاً من مراقبة سحب الدم الغازية، يمكن الحصول على قراءات مستمرة من رقعة لاصقة بسيطة. وهذا يلغي الحاجة إلى اختبارات الدم المتكررة ويوفر طريقة أقل تدخلاً للتحكم في مستويات الاستراديول.

يستخدم مستشعر العرق الذي طوره باحثو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا غشاءًا بلاستيكيًا مرنًا مزودًا بممرات ميكروفلويدية تنقل العرق بعيدًا عن الجسم. يتم بعد ذلك توجيه العرق إلى حجرة تحتوي على جسيمات الذهب النانوية، وأفلام MXene من كربيد التيتانيوم، وأبتامر DNA أحادي الجديلة يرتبط بالإستراديول. يتيح هذا التصميم المبتكر حساسية محسنة مقارنة بالأجهزة السابقة.

وفي حين أن المستشعر حاليًا في المراحل الأولى من التطوير، فإن الفريق يعمل على تقليل حجمه لجعله أكثر راحة للاستخدام على المدى الطويل. والهدف النهائي هو تصغير حجم المستشعر إلى جهاز مدمج يمكن ارتداؤه، مثل الخاتم الذي يمكن وضعه على إصبع المريض.

تم نشر الدراسة التي أجراها فريق البحث في مجلة Nature Nanotechnology، حيث قدمت رؤى قيمة حول إمكانات أجهزة استشعار العرق لمراقبة صحة المرأة.

مصادر:

– معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) – مقالة بحثية

– منشورات مجلة طبيعة النانوتكنولوجي