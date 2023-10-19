جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تُمنح لمن اكتشف النقاط الكمومية وتطويرها

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 إلى مونجي ج. باوندي، ولويس إي. بروس، وأليكسي إكيموف لاكتشافهم الرائع وتطويرهم للنقاط الكمومية. النقاط الكمومية هي جزيئات صغيرة تنتج الألوان بناءً على حجمها، مما يجعلها مثالية لشاشات التلفزيون.

تعمل النقاط الكمومية عن طريق تمرير الضوء عبر مرشح يحتوي على هذه النقاط. يقوم المرشح بإعادة إنتاج الألوان بناءً على عرض النقاط الكمومية. نقطة كمومية طولها سبعة نانومتر تحول الضوء إلى أحمر، وخمسة نانومتر تحوله إلى أخضر، وثلاثة نانومتر تحوله إلى أزرق. تسمح هذه التقنية بإعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر دقة مقارنةً بأجهزة تلفزيون LED-LCD وOLED التقليدية.

تستخدم بعض أفضل أجهزة تلفزيون OLED المتوفرة حاليًا مرشحات النقاط الكمومية. تُعرف هذه التلفزيونات باسم تلفزيونات QD-OLED، وهي توفر دقة ألوان وسطوعًا فائقين. يبرز جهازا تلفزيون QD-OLED كأفضل الخيارات في السوق.

يستخدم تلفزيون Samsung S95C OLED مرشح النقاط الكمومية لتعزيز سطوعه ودقة الألوان. يوصى به بشدة بسبب سطوعه المثير للإعجاب وصندوق One Connect المناسب لإدارة الكابلات. يحمل هذا التلفزيون حاليًا لقب أفضل تلفزيون OLED تم اختباره من قبل الخبراء.

كان تلفزيون Sony Bravia XR A95K OLED TV هو الرائد السابق في فئة تلفزيونات OLED ولكن تم تجاوزه بواسطة S95C. تتميز بألوان وسطوع رائعين، خاصة في تقنية HDR، وذلك بفضل مرشح النقاط الكمومية. أصدرت سوني أيضًا تلفزيون Sony Bravia XR A95L OLED TV، والذي يعد بسطوع أفضل من سابقه.

ومن خلال اختيار تلفزيون OLED المزود بتقنية النقاط الكمومية الحائزة على جوائز، يمكن للمستهلكين التأكد من أنهم يستثمرون في تجربة مشاهدة فائقة. توفر هذه التلفزيونات إعادة إنتاج ألوان وسطوع محسّنين، مما يجعلها الخيار الأفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى ترقية إعداد الترفيه المنزلي لديهم.

المصدر: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم