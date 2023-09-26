تحديات مراقبة الغلاف الجوي لكواكب TRAPPIST-1

تعرقلت الجهود المبذولة لدراسة الغلاف الجوي للكواكب في نظام TRAPPIST-1 بسبب النشاط على سطح النجم القزم الأحمر في مركزه، وفقًا للنتائج الجديدة التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). رصدت أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لـ JWST الكوكب الأعمق، TRAPPIST-1b، ووجدت أنه من المحتمل أن يكون صخرة قاحلة بدون غلاف جوي مهم. وتم الحصول على نتائج مماثلة للكوكب الثاني في النظام، TRAPPIST-1c. ويشبه هذان الكوكبان عطارد، الكوكب الأعمق في نظامنا الشمسي.

حصل علماء الفلك بقيادة أوليفيا ليم من جامعة مونتريال على أول طيف على الإطلاق لكوكب في نظام TRAPPIST-1، وتحديدًا TRAPPIST-1b. لم يُظهر الطيف الذي التقطه مصور الأشعة تحت الحمراء القريبة ومرسم الطيف بدون شق (NIRISS) التابعين لـ JWST دليلاً على وجود غلاف جوي سميك يهيمن عليه الهيدروجين. ومع ذلك، كشفت الملاحظات أن تأثير النجم يهيمن على القياسات، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان TRAPPIST-1 صالحًا للسكن أم لا.

تتطلب مراقبة الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية استخدام التحليل الطيفي للإرسال. عندما يمر كوكب بنجمه، يمر بعض ضوء النجم عبر الغلاف الجوي للكوكب. ويمكن للعلماء تحليل هذا الضوء للتعرف على الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن النجوم القزمة الحمراء مثل TRAPPIST-1 معروفة بنشاطها، مثل الوجه اللامع والبقع النجمية المظلمة، والتي تتداخل مع قياس طيف الكوكب.

تخلق البقع والبقع النجمية خطوطًا مشرقة ومظلمة متباينة يمكن الخلط بينها وبين خطوط الامتصاص. التوهجات النجمية، وهي أحداث غير متوقعة يضيء خلالها النجم مؤقتًا، تؤثر أيضًا على القياسات. استخدم فريق أوليفيا ليم طريقتين للتخفيف من هذه التحديات. لقد قاموا بنمذجة النشاط النجمي وإزالته من البيانات وقاموا أيضًا بنمذجة التلوث النجمي والغلاف الجوي للكوكب معًا. أسفر كلا النهجين عن نفس النتيجة: يفتقر TRAPPIST-1b إلى غلاف جوي هيدروجيني سميك، ويمكن تفسير الطيف بالكامل من خلال نشاط النجم.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان TRAPPIST-1b يمتلك غلافًا جويًا أرق من بخار الماء، أو ثاني أكسيد الكربون، أو الميثان، حيث أن الشكوك التي قدمها نشاط النجم أكبر حاليًا من الدقة المطلوبة لاكتشاف مثل هذا الغلاف الجوي. وستطرح هذه التحديات مشاكل كبيرة عند مراقبة الكواكب الأخرى في نظام TRAPPIST-1، خاصة تلك الموجودة في المنطقة الصالحة للسكن، حيث أن نشاط النجم سيجعل من الصعب تحديد الإشارات الجوية.

ونشرت النتائج في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية