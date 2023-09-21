اكتشف باحث مراهق دبورًا لديه القدرة على الحفر عبر البلاستيك

في اكتشاف رائع، اكتشف باحث مراهق يدعى ماتفي نيكلشبارج أن نوعًا من الدبابير الطفيلية لديه القدرة على الحفر عبر البلاستيك. وقد توصل نيكلشبارج، الذي لديه شغف بدراسة الدبابير الطفيلية، إلى هذا الاكتشاف أثناء إجراء تجارب على الحشرات في مختبره المنزلي.

النوع المعني، Eupelmus Messine، هو دبور صغير يضع بيضه عادةً على الحشرات الأخرى أو داخلها. تستخدم هذه الدبابير عضوًا يُسمى مُوضع البيض لحفر نمو النباتات المتصلبة، المعروف باسم الكرات، والذي يحمي يرقات أنواع الدبابير الأخرى. ومع ذلك، لاحظ نيكلشبارج أن دبور E. Messine يمكنه استخدام جهاز وضع البيض الخاص به للحفر عبر طبق بتري بلاستيكي ووضع بيضة خارج الحاوية.

نشر نيكلشبارج النتائج التي توصل إليها في مجلة أبحاث غشائيات الأجنحة. أجرى تجارب لاستكشاف ما يمكن أن يحدث عندما يتم وضع عدة دبابير E. Messine مع يرقة مضيفة واحدة في طبق بتري. وبينما هاجمت معظم الدبابير اليرقة على الفور، اختار فرد واحد الحفر في جدار الطبق المصنوع من البوليسترين بدلاً من ذلك. وقد لوحظ هذا السلوك في ثمانية من أصل 56 دبورًا مرفوعًا.

استغرقت عملية الحفر في البلاستيك أكثر من ساعتين بالنسبة للدبابير، حيث كانت تأخذ فترات راحة لتناول الغداء أو الماء. ولاحظ الباحثون أيضًا أن حركة الحفر للزنبور تختلف عن حركة الحفر في الكرات. ويبدو أن الدبابير كان لها سلوك حفر مرن عندما يتعلق الأمر بالأسطح البلاستيكية.

إن قدرة هذه الدبابير على اختراق البلاستيك تطرح أسئلة مثيرة للاهتمام. ليس من الواضح كيف تقوم الدبابير بثقب السطح الأملس لطبق بيتري، خاصة وأن الشقوق، التي تستغلها عادة في الكرات، غير موجودة في البلاستيك. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير المعروف لماذا لا تظهر الأنواع الأخرى ذات الصلة نفس السلوك.

ويمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار أوسع لفهم أدوات الثقب التي تستخدمها الحشرات المختلفة، بما في ذلك البعوض الذي يحمل الأمراض. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تطوير معدات جراحية جديدة مستوحاة من قدرات الحفر لدى الدبابير.

مصادر:

– مجلة أبحاث غشائيات الأجنحة

– أوروس سيركفينيك، عالم الأحياء بجامعة ليوبليانا في سلوفينيا