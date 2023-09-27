يلقي مرصد شاندرا التابع لناسا ضوءًا جديدًا على انفجار النجوم

زود مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا علماء الفلك برؤى جديدة رائعة حول انفجار نجمي تم ملاحظته لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر. وقع الانفجار في إيتا كاريناي، وهو نظام نجمي ثنائي يقع على بعد حوالي 19 سنة ضوئية. على مدار عقدين من الزمن، جمع المرصد البيانات التي تم تجميعها الآن في فيلم، مما يكشف عن التوسع المستمر للثوران النجمي بسرعات تصل إلى 7,500 مليون ميل في الساعة.

يتكون إيتا كاريناي من نجمين ضخمين، تبلغ كتلة أحدهما حوالي 90 مرة كتلة الشمس والآخر حوالي 30 مرة كتلة الشمس. وفي القرن التاسع عشر، شهد النظام انفجارًا هائلًا يُعرف باسم "الثوران العظيم"، حيث قذف إيتا كاريناي ما يتراوح بين 19 إلى 10 مرة كتلة الشمس. وأدى ذلك إلى تكوين زوج من السحب الغازية، المعروفة باسم سديم القزم، على جانبي النجوم المتقابلين.

استخدمت دراسة حديثة أجراها مايكل كوركوران في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا بيانات من تشاندرا وXMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية للكشف عن غلاف خافت غير معروف سابقًا من الأشعة السينية خارج سديم Homunculus Nebula. فسر كوركوران هذه القذيفة على أنها موجة الانفجار من الثوران العظيم، مما يشير إلى أن كلا من السديم والغلاف الخارجي نشأا من مادة تم طردها من إيتا كارينا قبل ثوران عام 1843.

وكشفت الدراسة أيضًا أن سطوع الأشعة السينية لإيتا كاريناي قد تضاءل بمرور الوقت، بما يتوافق مع الملاحظات السابقة. وباستخدام نموذج بسيط، قام الباحثون بتقدير سطوع الأشعة السينية للنظام النجمي في وقت الانفجار العظيم ودمجوه مع سرعة المادة المقذوفة لتحديد أن الثوران من المحتمل أن يتكون من انفجارين. تضمنت الأولى قذفًا سريعًا للغاز السريع ومنخفض الكثافة، يليه قذف أبطأ للغاز الأكثر كثافة والذي شكل في النهاية سديم القزم.

تدعم هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، الفرضية القائلة بأن الانفجار العظيم نتج عن اندماج نجمين في ما كان في الأصل نظامًا ثلاثيًا. قد يفسر هذا الاندماج البنية الشبيهة بالحلقة التي تظهر في الأشعة السينية، حيث يتم قذف المواد في مستوى مسطح.

وبشكل عام، زود مرصد شاندرا التابع لوكالة ناسا علماء الفلك بمعلومات جديدة قيمة حول انفجار نجم إيتا كاريناي، مما يسلط الضوء على آليات وتاريخ هذا الحدث السماوي الرائع.

مصادر:

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