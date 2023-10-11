ناسا تستكشف كويكبًا معدنيًا غريبًا اسمه Psyche

تشرع وكالة ناسا في مهمة طموحة لاستكشاف كويكب يُدعى Psyche يُعتقد أنه يتكون في معظمه من المعدن. تمثل هذه المهمة، بقيادة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا، المرة الأولى التي تزور فيها ناسا عالمًا ذو سطح معدني. على عكس المهام السابقة التي ركزت على الصخور أو الجليد أو الغاز، تهدف المركبة الفضائية Psyche إلى تقديم نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب ذات النوى الغنية بالمعادن.

تم اكتشاف الكويكب سايكي، الذي يبلغ حجمه حوالي ولاية ماساتشوستس، في عام 1852. ويقدر الباحثون أنه يتكون من حوالي 30 إلى 60 بالمائة من المعدن بسبب كثافته العالية. وعلى الرغم من محدودية معرفتها بمظهرها المادي، ستلتقط المركبة الفضائية صورًا بمجرد وصولها إلى الكويكب في أغسطس 2029.

يتوقع العلماء أن Psyche قد يحتوي على فوهات محاطة بمسامير حديدية، ناتجة عن تصلب المعدن المنصهر الناتج عن الاصطدام. وقد يكشف الكويكب أيضًا عن منحدرات معدنية كبيرة وبقايا تدفقات الحمم البركانية ذات اللون الأصفر المخضر. تسمح الملاحظات الحالية للتلسكوبات فقط برؤية Psyche كنقطة ضوئية، حيث أنها تقع على بعد أكثر من 150 مليون ميل في المنطقة الخارجية لحزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

سيتم إطلاق المركبة الفضائية Psyche من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ SpaceX، ومن المقرر أن تكون أول فرصة للإطلاق صباح الخميس الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تمثل هذه المهمة فرصة فريدة للعلماء للتعمق أكثر في تكوين وتكوين الأجرام السماوية، وتسليط الضوء على تاريخ قلب كوكبنا.

مصادر:

– الإذاعة الوطنية العمومية

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا