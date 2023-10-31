اكتشافات جديدة على جانيميد: كشف أسرار أكبر قمر لكوكب المشتري

حققت مهمة جونو التابعة لناسا إنجازًا رائدًا من خلال الكشف عن نتائج جديدة مهمة حول جانيميد، أكبر قمر لكوكب المشتري. أثناء تحليق قريب، حقق مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) التابع للمركبة الفضائية اكتشافًا مذهلاً، حيث اكتشف الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح القمر. وقد زود هذا الإنجاز المحوري، الذي نشر في مجلة Nature Astronomy، العلماء برؤى لا تقدر بثمن حول تكوين جانيميد والمحيط الغامض المخفي تحت قشرته الجليدية.

لقد استحوذ جانيميد، وهو قمر أكبر من كوكب عطارد، على اهتمام الباحثين لسنوات بسبب محيطه الداخلي الكبير. وعلى الرغم من أن الملاحظات السابقة من مركبة الفضاء غاليليو التابعة لناسا وتلسكوب هابل الفضائي ألمحت إلى وجود أملاح ومواد عضوية، إلا أن مستوى الدقة لم يكن كافيا لإنشاء أدلة قاطعة.

ومع ذلك، في 7 يونيو 2021، أنجزت جونو تحليقًا قريبًا مثيرًا بالقرب من جانيميد، حيث حلقت على مسافة قريبة تصل إلى 650 ميلًا من سطح القمر. خلال هذا اللقاء الاستثنائي، التقطت أداة JIRAM صورًا وأطيافًا رائعة للأشعة تحت الحمراء، وكشفت عن التفاصيل المعقدة لتضاريس القمر.

أذهلت البيانات التي جمعها جونو العلماء بمستوى تفاصيلها الذي لا مثيل له، حيث عرضت دقة مكانية أفضل من 0.62 ميل لكل بكسل. وقد مكّن ذلك من اكتشاف وتحليل السمات الطيفية المميزة في المواد غير الجليدية المائية، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، والألدهيدات الأليفاتية المحتملة.

جملة وصفية: تشير هذه النتائج غير العادية إلى تاريخ تكوين جانيميد المثير للاهتمام، حيث يشير وجود أملاح الأمونيا إلى أن القمر ربما يكون قد راكم مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تنشأ أملاح الكربونات من الجليد الغني بثاني أكسيد الكربون.

ومن اللافت للنظر أنه تم اكتشاف أعلى تركيزات الأملاح والمواد العضوية في كل من التضاريس المظلمة والمشرقة الواقعة عند خطوط عرض محددة ومحمية من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري. تشير هذه الملاحظة المثيرة للاهتمام إلى أن المواد المكتشفة قد تكون بقايا محلول ملحي في أعماق المحيط وصل ذات يوم إلى سطح جانيميد المتجمد.

مع تقدم مهمة جونو، تستمر في كشف أسرار كوكب المشتري وأقماره المتنوعة. بصرف النظر عن اكتشافاتها الرائدة على جانيميد، قامت جونو أيضًا بمراقبة أوروبا عن كثب، وهي الآن على وشك التحقيق في آيو خلال تحليقها القادم.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف حقق مطياف JIRAM الخاص بجونو اكتشافًا رائدًا على جانيميد؟

ج: أثناء تحليق قريب، اكتشف مطياف JIRAM الخاص بجونو أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد، مما يوفر معلومات قيمة عن تكوين القمر.

س: ما أهمية المحيط الداخلي لجانيميد؟

ج: لقد أثار المحيط الداخلي الكبير لجانيميد اهتمام العلماء، ويمكن أن يوفر استكشافه معلومات قيمة حول تكوين القمر وصلاحيته المحتملة للسكن.

س: ما هي بعض المواد المكتشفة على جانيميد؟

ج: اكتشف مطياف JIRAM كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، والألدهيدات الأليفاتية المحتملة على سطح جانيميد.

س: أين تم العثور على أعلى تركيزات للأملاح والمواد العضوية في جانيميد؟

ج: تم اكتشاف أعلى تركيزات الأملاح والمواد العضوية في التضاريس المظلمة والمشرقة الواقعة عند خطوط عرض محددة ومحمية من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري.

س: ما هو هدف جونو التالي بعد دراسة جانيميد؟

ج: ستواصل جونو مهمتها من خلال مراقبة آيو عن كثب خلال تحليقها التالي، مما يزيد من فهمنا لكوكب المشتري ونظام أقماره المعقد.