ابحث عن مكانك المثالي باستخدام خريطة جديدة لكسوف الشمس القادم

هل أنت مستعد للمشهد السماوي؟ قامت منظمتان، The Planetary Society وThe Eclipse Company، بإنشاء خريطة تفاعلية لمساعدتك في العثور على أفضل مواقع مشاهدة كسوف الشمس القادم في أكتوبر 2023 وأبريل 2024. هذه الكسوفات متوقعة بشدة، حيث سيكون كسوف 2024 هو الأخير للعبور عبر أمريكا الشمالية خلال العقدين المقبلين.

توفر الخريطة ثروة من المعلومات لمساعدة المصورين والمراقبين العامين. فهو لا يحدد مواقع محددة فحسب، بل يدمج أيضًا تفاصيل حول الغطاء السحابي والتلوث الضوئي ومدة الكسوف وظواهر الكسوف. بل إنه يتضمن معلومات حول المتنزهات المحلية والأحداث وخيارات السكن، مما يجعله أداة شاملة للتخطيط لتجربة الكسوف الخاصة بك.

يؤكد المؤسس المشارك لشركة Eclipse، جيسي توملينسون، على التجربة التحويلية لمشاهدة الكسوف ويأمل أن تلهم هذه الخريطة المزيد من الناس للانغماس الكامل في هذه الظاهرة. تم تصميم الخريطة لتكون سهلة الاستخدام وتهدف إلى التعاطف مع أولئك الذين يبحثون عن مواقع المشاهدة المثالية في المسار الكلي.

يسلط بيل ناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الكواكب، الضوء على الجانب التعليمي للخريطة، مما يضمن شعور المتحمسين بالمعلومات والإلهام أثناء استعدادهم للحدث. وتشير الخريطة أيضًا إلى الظواهر التي يمكن ملاحظتها في كل موقع، مثل منظر هالة الشمس وظهور خرزات بيلي على طول طرف القمر.

تعد خريطتا أكتوبر 2023 وأبريل 2024 موارد مجانية متاحة على موقع شركة Eclipse. تشترك المنظمات التي تقف خلف الخريطة في الرغبة في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على تجربة كسوف الشمس النادر. لذا، سواء كنت مصورًا متمرسًا أو مشاهدًا للكسوف لأول مرة، استخدم هذه الخريطة لاختيار مكانك المثالي واجعل تجربة الكسوف الخاصة بك غير عادية.

المصدر: جمعية الكواكب، شركة الكسوف