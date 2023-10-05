القمر الصناعي BlueWalker 3 يفاجئ العلماء باعتباره ألمع جسم في سماء الليل

لقد اندهش العلماء في 2 أكتوبر عندما اكتشفوا أن ألمع جسم مرئي في سماء الليل لم يكن جرمًا سماويًا طبيعيًا، بل هو النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3. عادة، يُعتقد أن النجوم والكواكب هي أكثر الأجسام سطوعًا في سماء الليل، بينما تكون الشمس هي الأكثر سطوعًا خلال النهار. ومع ذلك، فإن النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3 تحدى هذه التوقعات.

يعد القمر الصناعي BlueWalker 3، المملوك لشركة AST Space Mobile، جزءًا من مجموعة أقمار صناعية مخطط لها تسمى Bluebirds. وهو قمر صناعي ضخم مساحته 693 قدمًا مربعًا يعمل كمرآة، حيث يعكس ضوء الشمس نحو الأرض ويخلق سطوعًا استثنائيًا في سماء الليل. ويعد القمر الصناعي بمثابة مقدمة لمجموعة أكبر من الأقمار الصناعية التجارية التي ستوفر خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض في جميع أنحاء العالم.

كشف تقرير نشرته مجلة Nature أن القمر الصناعي BlueWalker 3 يتفوق بكثير على معظم النجوم في سماء الليل. يتم قياس سطوعه على مقياس مقداره، وبقدر قدره +0.4، فإنه يصنف ضمن ألمع عشرة نجوم في السماء لو كان نجما.

ومع ذلك، فإن هذا السطوع المكتشف حديثًا يثير المخاوف بين علماء الفلك. ومع تخطيط شركة AST Space Mobile لإطلاق مجموعة من ما يقرب من 90 قمرًا صناعيًا مشابهًا، هناك مخاوف من أن تصبح السماء ليلاً مزدحمة بالضوء الاصطناعي. أعرب باتريك سيتزر، عالم الفلك الفخري في جامعة ميشيغان، عن مخاوفه بشأن مستقبل السماء ليلاً، قائلاً: "سنشهد إطلاق عدد كبير جدًا من الأقمار الصناعية الكبيرة في العقد المقبل".

يتجاوز سطوع القمر الصناعي BlueWalker 3 توصيات الاتحاد الفلكي الدولي بمعامل 400. ولم يفاجئ هذا السطوع المثير للإعجاب العلماء فحسب، بل أثار أيضًا نقاشًا حول تأثير الأقمار الصناعية الاصطناعية على رؤيتنا للسماء ليلاً.

مصادر:

- طبيعة

– موقع الفضاء.كوم