أصوات باندو: الاستماع إلى اتصالات الشجرة القديمة

تم مؤخرًا إجراء تسجيلات تسمح لنا بسماع الأصوات التي يصدرها أحد أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض. باندو، وهي غابة ضخمة تتكون من شجرة واحدة، هي نبات رائع ينتمي إلى فصيلة الحور الرجراج. مع وجود 47,000 ساق تمتلك جميعها حمضًا نوويًا متطابقًا، تنتشر باندو على مساحة 100 فدان في ولاية يوتا. مع تقدير عمره بـ 12,000 عام، يزن هذا الكيان الحي الضخم 6,000 طن متري ويفتخر بسيقانه الشبيهة بالأشجار التي يصل ارتفاعها إلى 24 مترًا.

تعاون فنان الصوت جيف رايس مع أصدقاء باندو لتسجيل أصوات هذا الكائن المخفي. وبوضع هيدروفون داخل تجويف عند قاعدة فرع وتمريره إلى جذور الشجرة، اكتشف رايس صوتًا خافتًا، حتى أنه التقط اهتزازات أثناء عاصفة رعدية. يعتقد الفنان أن الاهتزازات ناتجة عن اهتزاز ملايين الأوراق في الغابة وتنقل اهتزازاتها عبر الفروع إلى الأرض.

نظام جذر Pando مترابط، كما يتضح من أصوات الضربات التي تم التقاطها عند النقر على فرع من مسافة بعيدة. على الرغم من أن أنظمة الجذر المشتركة شائعة في أنواع الحور الرجراج، إلا أن نبات الباندو يبرز نظرًا لحجمه وعمره الرائعين.

تتمتع هذه الفرصة غير المسبوقة للاستماع إلى أصوات باندو بإمكانات فنية وعلمية. ويرى لانس أوديت، مؤسس أصدقاء باندو، إمكانية استخدام هذه البيانات الصوتية في الدراسات العلمية لفهم النظام الهيدروليكي الضخم المخفي بشكل أفضل دون التسبب في أي ضرر.

أكد جيف رايس على أهمية الأصوات الطبيعية في الدراسات البيئية، مشيرًا إلى أنها تمثل سجلاً للتنوع البيولوجي المحلي ويمكن استخدامها لقياس التغير البيئي. لسوء الحظ، فإن باندو حاليًا في حالة تراجع بسبب الأنشطة البشرية مثل إزالة الموائل والقضاء على الحيوانات المفترسة التي تساعد في السيطرة على أعداد الحيوانات العاشبة. وهذا يثير مخاوف بشأن مستقبل هذا الكائن الاستثنائي والنظام البيئي الذي يدعمه.

مصادر:

– تنبيه العلوم: URL

– أصدقاء باندو: URL