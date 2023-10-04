تلسكوب روبن: كشف أسرار الكون

إن تلسكوب روبين، بسرعته وقوته التي لا مثيل لها، من المقرر أن يُحدث ثورة في فهمنا للكون. وعلى مدى عقد من الزمن، سوف يلتقط 40 مليار جسم كوني، بما في ذلك المجرات، مما يوفر لعلماء الفلك فرصة فريدة لاستكشاف أسرار الكون.

أحد الأسئلة الرئيسية في الفيزياء الفلكية يدور حول المادة المظلمة، وهي مادة غير مرئية تشكل غالبية مادة الكون. ومن خلال تشويه مظهر المجرات، تترك المادة المظلمة آثارها. سيوفر تلسكوب روبين رؤى قيمة حول المادة المظلمة من خلال قدرته على دراسة عدسة الجاذبية الضعيفة. تشير هذه الظاهرة إلى تشويه الزمكان الناجم عن الأجسام الضخمة، مما يؤدي إلى تغيير مسارات أشعة الضوء. وبالتالي، من خلال رسم خريطة لتوزيع المادة المظلمة، يمكن لعلماء الفلك حل لغز هذه المادة المراوغة.

من خلال تسخير مجال رؤيته الواسع، لا يقتصر روبن على دراسة المادة المظلمة وحدها. وسيلتقط التلسكوب صورًا لملايين الكويكبات داخل نظامنا الشمسي، ومن المحتمل أن يكشف عن كويكبات لم يتم اكتشافها من قبل. علاوة على ذلك، يهدف روبن إلى تأكيد أو نفي وجود "الكوكب التاسع"، وهو كوكب افتراضي يعتقد أنه موجود على أطراف نظامنا الشمسي.

تكمن المساهمة المهمة الأخرى لتلسكوب روبن في قدرته على توفير تنبيهات سريعة بشأن انفجارات المستعرات الأعظم عبر الكون. ومن خلال رسم خريطة دقيقة للنجوم داخل مجرتنا درب التبانة، سيسهل روبن فهمًا أفضل لجوارنا الكوني.

ويمثل تلسكوب روبين، مع كاميرته القوية، قفزة في القدرات الفلكية. وستكشف ملاحظاته الشاملة عن أسرار الكون التي ظلت مخفية لفترة طويلة.

التعاريف:

– عدسة الجاذبية الضعيفة: تشويه الزمكان الناجم عن الأجسام الضخمة، مما يؤدي إلى تغيير مسارات أشعة الضوء.

– المادة المظلمة: مادة غير مرئية تشكل غالبية المادة في الكون ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال تأثيرات جاذبيتها.

– تلسكوب روبين: تلسكوب مبتكر مصمم لالتقاط 40 مليار جسم كوني، مما يمكّن علماء الفلك من دراسة المادة المظلمة والكويكبات والمستعرات الأعظم، من بين الظواهر السماوية الأخرى.

المصادر: جامعة كارنيجي ميلون، مرصد روبن