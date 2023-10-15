كيف تتنافس السلاحف الجلدية مع ملوحة المحيط؟

الماء ضروري للحياة، ولكن مع وجود 96% من مياه الأرض في المحيطات، فإن معظمها غير صالح للشرب بسبب محتواها العالي من الملح. ومع ذلك، فقد طورت بعض الأنواع طرقًا بارعة لتزدهر في هذه البيئة المالحة. في كتابها "الآلة الزرقاء: كيف يعمل المحيط"، تتعمق عالمة المحيطات هيلين تشيرسكي في التكيفات الرائعة للسلاحف الجلدية الظهر مع الملوحة الشديدة في محيطها.

تتنقل السلاحف الجلدية الظهر عبر المياه الفيروزية الضبابية قبالة نوفا سكوتيا، وتحيط بها أجزاء من الحياة العضوية المنجرفة. لقد سافرت هذه السلاحف آلاف الكيلومترات من مناطق تكاثرها في منطقة البحر الكاريبي وهي الآن جائعة. على المستوى الجزيئي، أجسامهم مشابهة لأجسامنا، مع تركيزات ملح أقل. يعمل جلدهم الجلدي كحاجز وقائي، ويمنع الملح الزائد من دخول أجسامهم.

في حين أن معظم الفقاريات المحيطية لا تشرب الماء، إلا أنها لا تزال تواجه التحدي المتمثل في الحفاظ على توازن الماء وتجنب الملح. تتفوق السلحفاة الجلدية الظهر في هذه اللعبة. تتغذى السلحفاة في المقام الأول على قناديل البحر، التي تكون مالحة مثل المحيط، وتستهلك ثلاثة أضعاف كمية الملح التي تستهلكها من الطعام في كل لقمة. ولمكافحة ذلك، تمتلك السلاحف الجلدية الظهر غددًا ملحية متخصصة تعمل على إزالة الملح الزائد وإفرازه من خلال القنوات الدمعية. هذه الدموع سميكة ولزجة، وتحتوي على ضعف تركيز الملح الموجود في المحيط تقريبًا. من أجل البقاء على قيد الحياة، يجب أن تبكي السلحفاة حوالي 8 لترات (2 جالون) من الدموع كل ساعة.

إن تكيف السلاحف الجلدية الظهر للتعامل مع ملوحة بيئتها هو أمر عبقري ومفجع. إنهم يتجولون في الماء بلا كلل، ويحفظون ويستخرجون العناصر الغذائية، بينما يطردون الملح الزائد من خلال دموعهم. هذه العملية المستمرة تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة والازدهار في أحضان المحيط المالحة.

مصادر:

– تشيرسكي، هـ. (2023). الآلة الزرقاء: كيف يعمل المحيط. دبليو دبليو نورتون وشركاه.