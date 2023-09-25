مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا: عودة مركبة فضائية بعينة كويكب، وليس زومبي

قد يتذكر عشاق السينما السيناريو الخيالي في فيلم Night of the Living Dead حيث يُعزى ارتفاع عدد الموتى إلى الإشعاع الصادر من مسبار فضائي عائد من كوكب الزهرة. على الرغم من أن هذا مفهوم ترفيهي للفيلم، إلا أن وكالة ناسا تريد أن تؤكد للجميع أن مهمتهم الأخيرة لا تتضمن الزومبي. أكملت المركبة الفضائية OSIRIS-REx يوم الأحد بنجاح رحلتها ذهابًا وإيابًا التي استمرت سبع سنوات إلى الكويكب 101955 بينو، حيث أعادت عينة من الصخور والغبار.

وأوضح مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، أن بينو كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا بسبب فرصته الضئيلة في التأثير على الأرض. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذه التسمية ومخاطر الزومبي التي تم تصويرها في فيلم جورج أ.روميرو. التركيز الأساسي لهذه المهمة هو جمع معلومات قيمة حول التكوين المبكر لنظامنا الشمسي. ويأمل العلماء أن تقدم محتويات الكويكب نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب، والجزيئات العضوية، وإمكانية وجود الماء السائل.

وبعد رحلة استغرقت ثلاث سنوات، أسقطت أوزيريس ريكس كبسولة العودة الخاصة بها فوق ولاية يوتا. ثم نزلت الكبسولة عبر الغلاف الجوي وهبطت بالمظلة بلطف على الأرض. اقترب موظفو ناسا من الكبسولة بحذر، مع التأكد من اتخاذ جميع تدابير السلامة. على الرغم من أن وكالة الفضاء اليابانية JAXA قد أكملت بالفعل مهمات مماثلة دون وقوع حوادث، إلا أن ناسا اتخذت احتياطات إضافية لمنع أي تلوث محتمل.

تم نقل كبسولة OSIRIS-REx على الفور إلى غرفة نظيفة وإخضاعها لتدفق مستمر من النيتروجين. وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على نقاء العينة لأغراض البحث. الهدف الرئيسي هو تجنب أي تفاعل محتمل مع المادة الأرضية، وليس منع انتشار الزومبي في مركز جونسون للفضاء.

ولتوسيع نطاق البحث، تخطط ناسا لتوزيع ما يصل إلى ربع عينة بينو على العلماء في جميع أنحاء العالم. وسيتلقى فريق OSIRIS-REx، المؤلف من 233 عالمًا من 38 مؤسسة، جزءًا من العينة. وستتلقى وكالة الفضاء الكندية وجاكسا أيضًا أجزاء أصغر، بينما سيتم الاحتفاظ بالأغلبية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا لعلماء المستقبل.

في هذه الأثناء، تواصل المركبة الفضائية OSIRIS-REx استكشافها وهي الآن في طريقها إلى وجهتها التالية، الكويكب 99942 أبوفيس. قطعت جهود وكالة ناسا لفهم ألغاز الفضاء شوطًا طويلًا منذ فيلم Night of the Living Dead، لكن كن مطمئنًا، فعودة مهمة OSIRIS-REx لا تتضمن أي مخلوقات أوندد.

مصادر:

– [ليلة الموتى الأحياء](https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

– حساب ناسا على تويتر