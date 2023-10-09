NGC 6951 الجميلة: عمل فني في الفضاء الخارجي

لقد زودنا تلسكوب هابل الفضائي بعدد لا يحصى من الصور المذهلة للمجرات على مر السنين، وأحدث إضافة إلى مجموعته ليست استثناءً. تقع NGC 78 على بعد 6951 مليون سنة ضوئية، وهي مجرة ​​حلزونية ذات قضبان تأسرك بأذرعها الحلزونية الزرقاء اللامعة وعناقيدها النجمية ومسارات الغبار البرتقالي الداكن. يعد مركز المجرة موطنًا لثقب أسود هائل محاط بحلقة من النجوم والغاز والغبار، تُعرف بالحلقة المحيطة بالنواة.

تم جمع بيانات صورة NGC 6951 باستخدام كاميرا Hubble's Wide Field 3 والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات، والتي تم تركيبها أثناء مهام الخدمة التي قام بها رواد الفضاء في عام 2009. هذه الصورة المذهلة هي نتيجة لجهودهم، مما يسمح لنا بمشاهدة جمال هذا عالم بعيد.

تتمتع NGC 6951 بتاريخ رائع أيضًا، حيث حدثت أعلى معدلات تكوين النجوم منذ حوالي 800 مليون سنة. وبعد توقف دام 300 مليون سنة، بدأ مصنع النجوم في العمل من جديد، وفي السنوات الـ 25 الماضية، شهدت المجرة ستة انفجارات سوبر نوفا كبرى. يبلغ متوسط ​​عمر العناقيد النجمية في NGC 6951 حوالي 200 إلى 300 مليون سنة، وبعضها يصل عمره إلى مليار سنة.

تُصنف NGC 6951 رسميًا على أنها مجرة ​​سيفرت من النوع الثاني، وتنبعث منها كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء وتحتوي على مادة غازية بطيئة الحركة في مركزها. ومع ذلك، يصنفها بعض علماء الفلك أيضًا على أنها مجرة ​​منطقة خط الانبعاث النووي منخفضة التأين (LINER)، والتي تنبعث منها ذرات ضعيفة التأين أو محايدة. إن الجمع بين هذه الميزات يجعل من NGC 6951 جرمًا سماويًا فريدًا وآسرًا.

كل يوم بين 2 و7 أكتوبر، ستكشف وكالة ناسا عن صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي كجزء من حملة إطلاق الصور. NGC 6951 هي مجرد واحدة من عجائب الكون العديدة التي يواصل هابل الكشف عنها، لتذكيرنا بالجمال اللامتناهي الذي يكمن وراء عالمنا.

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