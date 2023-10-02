المستقبل المشرق للهواتف الفضائية: القمر الصناعي BlueWalker 3 ومسألة التلوث الضوئي

تصدر القمر الصناعي BlueWalker 3، الذي طورته شركة AST SpaceMobile، عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب تقنيته الرائدة التي تحول الهواتف الذكية العادية إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك، أثار هذا القمر الصناعي المبتكر أيضًا مخاوف بشأن مشكلة التلوث الضوئي المتزايدة.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature، أصبح القمر الصناعي BlueWalker 3 أحد ألمع الأجسام المرئية في سماء الليل. ويشكل هذا مشكلة بالنسبة لعلماء الفلك والباحثين، لأنه من المحتمل أن يتداخل مع ملاحظاتهم للأجرام السماوية. سطوع القمر الصناعي يمكن مقارنته بثامن ألمع نجم يمكن رؤيته من الأرض، Procyon. فقط القمر والمشتري والزهرة والنجوم السبعة أكثر سطوعًا من BlueWalker 3.

ويرتبط سطوع القمر الصناعي مباشرة بحجمه، حيث تعكس الأقمار الصناعية الأكبر حجما المزيد من الضوء. يعد BlueWalker 3 حاليًا ألمع الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض نظرًا لحجمه الكبير، حيث يضم مصفوفة تبلغ مساحتها 64 مترًا مربعًا. ومع ذلك، فإن هذا القمر الصناعي هو مجرد نموذج أولي لكوكبة من الأقمار الصناعية الأكبر حجمًا التي تطورها شركة AST SpaceMobile وتدعمها شركة AT&T.

يمكن أن يكون للتلوث الضوئي الناتج عن هذه الأقمار الصناعية تأثيرات سلبية مختلفة. بالنسبة لعلماء الفلك، يمكن أن يجعل من الصعب الإشارة إلى الكوكبات ومراقبة السدم وسحب الغبار والتفاصيل السماوية الأخرى. يمكن أيضًا أن تتأثر الحياة البرية، مثل الطيور التي تتنقل عبر ضوء النجوم، بسماء الليل الأكثر إشراقًا. علاوة على ذلك، قد تتضاءل القيمة الثقافية والروحية لمشاهدة النجوم إذا استمر التلوث الضوئي في الزيادة.

في حين أن BlueWalker 3 والأقمار الصناعية المماثلة توفر إمكانية وصول محسنة إلى الإنترنت وقدرات الاتصال، إلا أنه يجب إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتقليل التلوث الضوئي. يمكن للاعبين في الصناعة استكشاف تعديلات التصميم لتقليل كمية الضوء المنعكس عن الأقمار الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قد تنظر الهيئات التنظيمية في تضمين تقييمات تأثير القمر الصناعي على سماء الليل كجزء من عملية الترخيص قبل الإطلاق.

وفي الختام، فإن القمر الصناعي BlueWalker 3 يمثل مستقبل الهواتف الفضائية، ولكن سطوعه يثير المخاوف بشأن التلوث الضوئي. إن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على سماءنا الليلية وأهميتها البيئية والثقافية أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام.

مصادر:

– جوستين كالما، القمر الصناعي BlueWalker 3 التابع لشركة AST SpaceMobile يحول الهواتف الذكية إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، The Verge.

– مقال بحثي: جيريمي تريجلوان ريد وآخرون، الطبيعة.