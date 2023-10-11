ناسا تكشف عن نتائج مثيرة من عينة الكويكب OSIRIS-REx

أخيرًا، أسفرت مهمة ناسا التي استمرت سبع سنوات لجمع عينة من الكويكب بينو عن نتائج. وبعد السفر لمسافة 4 مليارات ميل تقريبًا، نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في جمع عينة صخرية من بينو في عام 2020 وإعادتها إلى الأرض في سبتمبر. والآن، يقوم علماء ناسا بتحليل العينة لكشف قصتها العلمية.

وفي حدث الكشف العام، شارك مدير ناسا بيل نيلسون الأخبار المثيرة. تحتوي العينة على حصى وجزيئات كويكب داكنة اللون بلون الفحم، بالإضافة إلى معادن طينية رطبة وماء وكربون وجزيئات عضوية. ووفقا لنيلسون، فإن هذه العناصر حاسمة في فهم أصول كوكبنا وقدرته على إيواء الحياة.

وأوضح دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في OSIRIS-REx، أهمية الكربون في العينة. وذكر أن المعادن الطينية، التي تحتوي على الماء، من المحتمل أنها أوصلت الماء إلى الأرض منذ مليارات السنين، مما جعل كوكبنا صالحًا للسكن. يشير وجود الكبريت، مصحوبًا بالأحماض الأمينية، إلى إمكانية حدوث عمليات بيولوجية. بالإضافة إلى ذلك، ربما لعبت جزيئات المغنتيت دورًا في التطور العضوي وتحفيز التفاعلات.

وعرض دانييل غلافين، قائد تحليل العينات، المادة العضوية في العينة، واصفًا إياها بأنها "مليئة بالمواد العضوية". النتائج لها آثار واسعة النطاق لفهم أصول الحياة وإمكاناتها ليس فقط على الأرض ولكن أيضًا على كواكب أخرى مثل الزهرة والمريخ.

العينة، المخزنة في غرفة نظيفة مبنية خصيصًا في المبنى رقم 31 بمركز جونسون للفضاء، ليست سوى جزء صغير من المجموعة بأكملها. وعلى مدى العامين المقبلين، سيقوم فريق من 230 عالما من جميع أنحاء العالم بتحليل العينة. وفي غضون ستة أشهر، ستصدر وكالة ناسا نموذجًا من الكتالوج لتسهيل إجراء المزيد من الدراسات.

وسيقوم العلماء أيضًا بمقارنة عينة بينو مع الكويكب الغني بالكربون ريوجو، الذي أخذت عينة منه بواسطة مهمة Hayabusa2 التابعة لوكالة الفضاء اليابانية في عام 2020. وستوفر المقارنة رؤى قيمة حول أوجه التشابه والاختلاف بين هذين الكويكبين.

وتسمح وفرة العينة بالتحليل المستقبلي باستخدام التقنيات المتقدمة، مما يضمن استمرار ظهور قيمتها. تهدف ناسا إلى إلهام "جيل أرتميس" من الطلاب الشباب من خلال فتح رؤى جديدة حول تكوين نظامنا الشمسي وإمكانات الحياة خارج الأرض.

المصادر: ناسا