حقائق لا تصدق ربما لم تسمع بها من قبل

استعد لتفجير عقلك بهذه الحقائق المذهلة التي ربما لم تسمع بها من قبل. لقد جمعنا قائمة بالمعلومات المثيرة للاهتمام من صفحة "حقائق غير عادية" على فيسبوك. لذلك دعونا نغوص في عالم المعرفة المذهلة!

هل تعلم أن العسل لا يفسد أبداً؟ عثر علماء الآثار على أوعية من العسل في المقابر المصرية القديمة يزيد عمرها عن 3,000 عام ولا تزال صالحة للأكل. يحتوي العسل على مواد حافظة طبيعية ومحتوى رطوبة منخفض مما يمنع نمو البكتيريا والخميرة.

بالحديث عن العصور القديمة، هل تعلم أن كليوباترا عاشت بالقرب من مبنى بيتزا هت أكثر من بناء الهرم الأكبر بالجيزة؟ وانتهى عهد كليوباترا في عام 30 قبل الميلاد، في حين تم الانتهاء من بناء الهرم الأكبر حوالي عام 2560 قبل الميلاد. أما بيتزا هت فقد تأسست عام 1958.

إذا كنت من محبي سفينة تايتانيك، فسوف تتفاجأ عندما تعلم أنه لا يزال هناك ناجين على قيد الحياة حتى اليوم. توفيت ميلفينا دين، أصغر راكبة على متن سفينة تيتانيك، في عام 2009، ولكن هناك عدد قليل من الآخرين الذين كانوا محظوظين بما يكفي للهروب من المأساة والعيش حياة طويلة.

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب تسمية الأناناس بالأناناس بينما لا علاقة لها بأشجار الصنوبر؟ حسنًا، اتضح أن اسم "الأناناس" نشأ من تشابه الفاكهة مع مخاريط الصنوبر. تمت إضافة كلمة "تفاحة" لاحقًا نظرًا لنكهتها الحلوة والشبيهة بالتفاح.

إليكم حقيقة أخرى مذهلة: لقد ذهب البشر إلى القمر مرات أكثر مما ذهبوا إلى أعمق جزء من المحيط. وبينما سار 12 شخصا على سطح القمر، وصل ثلاثة فقط إلى قاع خندق ماريانا، أعمق نقطة في المحيط وتقع في غرب المحيط الهادئ.

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المصادر: صفحة حقائق غير عادية على الفيسبوك