كوكب معدني شديد: GJ 367b

اكتشف العلماء مؤخرًا كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، وهو GJ 367b، والذي يتكون بالكامل تقريبًا من الحديد الصلب. يدور "عطارد الفائق" حول نجمه خلال 7.7 ساعة فقط، وتم اكتشافه لأول مرة بواسطة صائد الكواكب TESS التابع لناسا في عام 2015. وأكدت قياسات إضافية باستخدام مطياف HARPS التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي أن كثافة GJ 367b تبلغ ضعف كثافة الأرض تقريبًا. تشير تقديرات الكتلة ونصف القطر إلى أن الكوكب يحتوي على نواة حديدية تشكل أكثر من 90% من تركيبته.

ويعتقد أن GJ 367b ربما كان في يوم من الأيام قلب كوكب صخري قديم. ويتكهن الباحثون بأن الطبقات الخارجية للكوكب ربما تكون قد تم تجريدها من خلال الاصطدامات أو الإشعاع المكثف. الاحتمال الآخر هو أن تفاعلات الجاذبية مع الكواكب الأخرى تسببت في هجرة GJ 367b إلى الداخل نحو نجمه.

تثير الطبيعة الكثيفة لـ GJ 367b تساؤلات حول تكوينه. من غير الواضح كيف يمكن أن يتشكل كوكب منخفض الكتلة وعالي الكثافة مثل هذا. تشمل التفسيرات المحتملة التكوين من مادة غنية بالحديد أكثر مما توجد عادة في أقراص الكواكب الأولية.

قد توفر دراسة GJ 367b وخصائصه الفريدة نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور الكواكب الصخرية ذات الفترات المدارية القصيرة. يمكن أن تساعد التحقيقات الإضافية حول هذا الكوكب المعدني العلماء على فهم المجموعة المتنوعة من أنظمة الكواكب وأصولها بشكل أفضل.

المصدر: رسائل مجلة الفيزياء الفلكية