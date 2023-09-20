Gliese 367 b: كوكب خارج المجموعة الشمسية فائق الكثافة ذو أصل غامض

اكتشف علماء الفلك كوكبًا رائعًا خارج المجموعة الشمسية يسمى Gliese 367 b، والمعروف أيضًا باسم Tahay، والذي جذب انتباههم بسبب خصائصه الفريدة. يُصنف Gliese 367 b على أنه كوكب ذو فترة قصيرة جدًا (USP)، حيث يكمل مداره حول نجمه في 7.7 ساعة فقط. إنه واحد من حوالي 200 كوكب آخر من الكواكب التي تم تحديدها حتى الآن. ومع ذلك، فإن ما يميز Gliese 367 b هو كثافته المذهلة، التي تبلغ ضعف كثافة الأرض تقريبًا.

ومع هذه الكثافة العالية، يعتقد العلماء أن كوكب Gliese 367 b يجب أن يتكون بالكامل تقريبًا من الحديد، حيث تم تجريد غلافه الصخري. وتقارنه إليسا جوفو، المؤلفة الرئيسية لدراسة حديثة حول كوكب Gliese 367 b، بكوكب شبيه بالأرض بدون غلافه الصخري.

تم اكتشاف Gliese 367 b في البداية باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا. وقد أدت الأبحاث اللاحقة إلى تحسين القياسات وقدمت تقديرًا أكثر دقة لكتلته ونصف قطره. تم تحديد كتلة الكوكب الآن لتكون 63% من كتلة الأرض، ونصف قطره 70% من كتلة الأرض.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في Gliese 367 b هو أصله. ومن المستبعد جدًا أن يكون الكوكب قد تشكل في حالته الحالية. أحد الاحتمالات هو أنه قلب كوكب تم تجريد عباءته من خلال حدث كارثي أو اصطدامات مع كواكب أولية أخرى أثناء تكوينه المبكر. والاحتمال الآخر هو أن Gliese 367 b كان محاطًا بمنطقة غنية بالحديد في القرص الكوكبي الأولي الذي تشكل منه.

كما كشف البحث الذي أجرته جوفو وفريقها عن وجود كوكبين آخرين في نظام غليز 367: غليز 367 ج و د. إن وجود هذه الكواكب الإضافية يدعم فكرة أن كواكب USP غالبًا ما توجد في أنظمة بها كواكب متعددة، مما يشير إلى سيناريوهات التكوين المحتملة.

Gliese 367 b هو عضو في فئة فريدة من الكواكب الخارجية تسمى الكواكب الفائقة. تحتوي هذه الكواكب على تركيبة مشابهة لعطارد ولكنها أكبر وأكثر كثافة. ويعد Gliese 367 b، على وجه الخصوص، الكوكب الأكثر كثافة الذي تم اكتشافه حتى الآن، حيث يشكل قلبه الحديدي 91% من كتلته.

في حين أن الأصل الدقيق لـ Gliese 367 b لا يزال لغزا، إلا أن خصائصه غير العادية تستمر في تحدي النماذج الحالية لتكوين الكواكب. قد توفر المزيد من الدراسات والملاحظات لهذا الكوكب الخارجي الرائع رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب في الظروف القاسية.

مصادر:

- رسائل مجلة الفيزياء الفلكية - "شركة تعمل على اكتشاف كوكبين إضافيين منخفضي الكتلة في فترة قصيرة جدًا و367 يومًا من الأرض تحت الأرض GJ 11.5 b".

– جامعة تورينو – إليسا جوفو، المؤلف الرئيسي

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا - القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لناسا

– المرصد الأوروبي الجنوبي